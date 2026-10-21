I consiglieri La Torre, Pantano, Mobrici e Rizzo chiedono chiarimenti sulle cause dell’interruzione e sugli interventi per ripristinare il servizio. Il disservizio causato dalla presunta rimozione dei contatori idrici

A Ricadi, nella contrada Marchione, i residenti e i proprietari di abitazioni denunciano la totale mancanza di acqua da mesi. Una situazione di disagio che, secondo quanto riferito dalla minoranza consiliare, non è stata ancora risolta dall’amministrazione comunale.

Il problema sarebbe stato segnalato più volte dai cittadini, sia verbalmente sia per iscritto. A settembre i consiglieri Gianfranco La Torre, Agostino Pantano, Pasquale Mobrici e Mario Rizzo hanno presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente, chiedendo chiarimenti sulle cause dell’interruzione e sugli interventi urgenti previsti per ripristinare il servizio.

L’interrogazione e la presunta rimozione dei contatori

Nell’atto, la minoranza ha chiesto anche se l’amministrazione fosse a conoscenza della presunta asportazione dei contatori idrici nella zona. A oggi, sostengono i consiglieri, l’interrogazione non ha ricevuto risposta e non sarebbero stati eseguiti gli interventi necessari a riattivare la fornitura.

Nella contrada Marchione, conclude la minoranza, resta una condizione che compromette gravemente la vivibilità delle abitazioni.