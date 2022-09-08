Tutti gli articoli di Politica
Elio Mangiardi, attuale presidente del consiglio comunale di Dasà, aderisce al partito di Forza Italia. A darne notizia è il sindaco Raffaele Scaturchio. «Il giovane professionista – aggiunge il primo cittadino in una breve dichiarazione -, terzo degli eletti in seno al consiglio comunale alle elezioni amministrative dell’ottobre del 2021, ha dunque deciso di aderire alla grande casa di Forza Italia per proseguire il passaggio completo di tutta l’amministrazione comunale in carica. Danno il benvenuto tra le fila degli azzurri al presidente del consiglio comunale anche il coordinatore regionale del partito, il senatore Giuseppe Mangialavori, ed il consigliere regionale azzurro Michele Comito».