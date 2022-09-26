Senatore vibonese uscente, è attuale coordinatore regionale del partito azzurro

Giuseppe Mangialavori – senatore vibonese uscente di Forza Italia – viene eletto alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Calabria nel quale era candidato capolista per Forza Italia. Quando ormai mancano da scrutinare poche decine di sezioni, la coalizione di centrodestra si attesta al 41,67% dei consensi, seguita dal Movimento 5 Stelle al 29,43%, dal centrosinistra al 17,85% e dal Terzo polo al 4,11%. [Continua in basso]

Chi è Giuseppe Mangialavori

Giuseppe Mangialavori ha 47 anni, di Vibo Valentia, sposato e padre di due figli. Diplomato al Liceo Classico di Vibo Valentia “Michele Morelli, laureato in Medicina all’Università degli Studi di Catanzaro, per poi specializzarsi in radiodiagnostica all’Università di Bari. Da sempre militante nel centrodestra vibonese, oggi è commissario provinciale di Vibo Valentia e dal marzo del 2021 coordinatore regionale di Forza Italia. È stato eletto senatore alle elezioni politiche del 2018 e dal 9 novembre dello stesso anno è il vicepresidente del gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato. La sua entrata in politica comincia nel 2010 quando si candida alle elezioni comunali di Vibo Valentia tra le liste del Popolo delle libertà a sostegno dell’allora candidato sindaco Nicola D’Agostino. Risultato il più votato viene eletto presidente del consiglio comunale. Quindi, con la fine del Popolo delle libertà, nel 2014 con Forza Italia si candida nella circoscrizione Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia alle Elezioni regionali in Calabria. Viene eletto ed entra in consiglio regionale, che però deve lasciare nel 2017 dopo che Wanda Ferro fece ricorso al Tar poiché, in quanto candidata presidente perdente (risultata seconda), aveva il diritto di entrare in consiglio regionale, e il seggio che le spettava era proprio quello occupato da Mangialavori. Alle politiche del 2018 viene candidato da Forza Italia al Senato come capolista nel collegio plurinominale Calabria risultando eletto.

Il padre, Nuccio Mangialavori – medico titolare del laboratorio di analisi Salus -, scomparso da qualche anno, è stato consigliere regionale con Alleanza nazionale, nonchè assessore regionale al lavoro nella giunta Chiaravalloti.