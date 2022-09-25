Tutti gli articoli di Politica
Dalle ore 7 di questa mattina e fino alle 23 di stasera urne aperte anche nei cinquanta comuni del Vibonese per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Gli elettori dovranno presentarsi nei seggi muniti di certificato elettorale per esprimere il proprio voto sulle due schede che verranno consegnate (gialla per la Camera e rosa per il Senato). Lo spoglio con i risultati inizierà già a partire dalle 23 quando i seggi chiuderanno. Dopo la riforma costituzionale voluta dal Movimento 5 Stelle sul taglio dei parlamentari, per la prima volta in questa tornata elettorale per le Politiche si eleggeranno 400 deputati (prima erano 630) e 200 senatori (prima erano 315). In Calabria, quindi verranno eletti 19 parlamentari (13 deputati e 6 senatori) a fronte dei 30 uscenti. Ma questa non è l’unica novità prevista in questa tornata elettorale: c’è anche il voto allargato a chi ha compiuto il diciottesimo anno di età per il Senato.
Le elezioni politiche si terranno con la Legge Rosato (cosiddetto Rosatellum): un sistema elettorale misto, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale. Per quanto riguarda la Camera saranno 147 i deputati eletti col maggioritario e 245 col proporzionale. Otto, invece, i deputati eletti dagli italiani all’estero. Per Palazzo Madama, saranno eletti 74 senatori in collegi maggioritari mentre saranno 122 gli eletti col proporzionale. Quattro, infine, sono i senatori eletti dagli italiani all’estero. [Continua in basso]
A Vibo alcuni seggi trasferiti in altra sede
In occasione delle elezioni politiche, il Comune di Vibo Valentia ha comunicato la variazione temporanea dell’ubicazione delle sedi di alcune sezioni elettorali. Per via dei lavori di ristrutturazione che interessano alcuni plessi scolastici che tradizionalmente ospitano i seggi, gli stessi verranno dunque spostati in altre sedi. Nello specifico: le sezioni numero 4 e 5 dalla scuola sita in via Tarallo sono trasferite all’asilo sito in viale Accademie Vibonesi; le sezioni 10 e 11 dalla scuola media “Murmura” sono trasferite al liceo classico “Michele Morelli”; le sezioni 17 e 18 dalla scuola “Garibaldi” sono trasferite all’Istituto Magistrale; la sezione 36 dalla scuola elementare di Portosalvo è trasferita alla sede del Corap, sita nella zona industriale di Portosalvo.
Come si vota
Mettendo la croce sul nome del candidato al collegio uninominale quel voto sarà diviso tra tutti i partiti della coalizione che sostiene quel nome. Mettendo la croce sul simbolo del partito il voto va automaticamente anche al candidato sostenuto da quel partito. Il voto disgiunto non è possibile. Lo stesso sistema viene usato anche per il Senato, ma qui l’attribuzione dei seggi è su base regionale. [Continua in basso]
I candidati vibonesi alla Camera e al Senato
Sono complessivamente undici i candidati vibonesi alle elezioni politiche 2022. Li ricordiamo: in casa Forza Italia è il senatore vibonese uscente Giuseppe Mangialavori ad essere candidato questa volta nel plurinominale (ossia listino proporzionale) della Camera dei Deputati. Per quanto riguarda la Lega, il senatore vibonese uscente Fausto De Angelis è candidato al terzo posto nel collegio plurinominale per il Senato. Sempre nel collegio plurinominale al Senato candidato capolista per Noi moderati – formazione che raggruppa Udc, Coraggio Italia (di Toti e Quagliariello), Italia al centro (di Maurizio Lupi) e Noi con l’Italia – è l’ex senatore vibonese Franco Bevilacqua. Sempre nel plurinominale per il Senato, il vibonese Pasquale La Gamba è candidato al terzo posto per Fratelli d’Italia. E ancora nel listino plurinominale per Palazzo Madama, troviamo al quarto posto la vibonese Teresa Esposito candidata per il Partito democratico, mentre la sottosegretaria vibonese per il Sud Dalila Nesci, in quota Impegno Civico, correrà nel collegio uninominale per la Camera Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro. Il deputato uscente del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci è candidato al terzo posto nel collegio plurinominale per la Camera dei Deputati, nonché nel collegio uninominale Vibo Valentia-Piana Gioia Tauro per Montecitorio.
Sono, infine, in campo per un seggio alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale 4 Vibo-Piana di Gioia Tauro, Maria Soccorsa Galati, per il Terzo Polo (coalizione che vede insieme Matteo Renzi e Carlo Calenda), Andrea Renda, per Italia sovrana e popolare (la formazione politica che fa capo all’ex magistrato di Palermo Antonio Ingroia), Domenico Antonio Greco per Italexit (la formazione politica di Gianluigi Paragone) ed Edoardo Ventra per Forza Nuova (formazione politica di estrema destra).
I collegi di Camera e Senato che interessano gli elettori del Vibonese
Collegio 4 Camera Vibo-Gioia Tauro [Continua in basso]
Forza Italia
Giovanni Arruzzolo
Impegno civico
Dalila Nesci
Movimento 5 Stelle
Riccardo Tucci
Terzo Polo
Marisa Galati
Noi Di Centro-Mastella
Maria Concetta Vallotta
Partito Comunista
Ugo Moro
Italexit
Domenico Antonio Greco
Unione Popolare con De Magistris
Michele Conia
Italia Sovrana E Popolare
Adriano Renda
Forza Nuova
Edoardo Ventra
Sud Chiama Nord
Immacolata Ceriello
Collegio Senato Catanzaro- Vibo- Reggio Calabria
Lega
Tilde Minasi
Partito democratico
Francesco Pitaro
Movimento 5 Stelle
Giuseppe Auddino
Italia Viva-Azione (terzo polo)
Agostino Siviglia
Noi Di Centro-Mastella
Domenico Pendolino
Partito Comunista
Rosa Politanò
Italexit
Ernesto Lamanna
Unione Popolare con De Magistris
Angelina Antonietta Martino
Italia Sovrana e Popolare
Antonia Condemi
Alternativa per l’Italia
Antonella Bisoni Perissinotti
Destre Unite
Antonio Pocchia
Vita
Giovanni Giannuzzi
I due collegi plurinominali di Camera e Senato
Plurinominale Senato
Fratelli d’Italia
Fausto Orsomarso
Giovanna Cusumano
Pasquale La Gamba
Adele Bottaro
Lega
Matteo Salvini
Tilde Minasi
Fausto De Angelis
Caterina Capponi
Forza Italia
Mario Occhiuto
Maria Tripodi
Giacomo Crinò
Carmela Pedà
Noi Moderati
Francesco Bevilacqua
Adelina Nesci
Oreste Gualtieri
Caterina Garzanti
Movimento 5 Stelle
Roberto Scarpinato
Elisabetta Maria Barbuto
Giuseppe Auddino
Teresa Sicoli
Partito Democratico
Nicola Irto
Carolina Girasole
Italo Reale
Teresa Esposito
Alleanza Verdi – Sinistra Italiana
Orlando Amodeo
Maria Francesca Lucanto
Gerardo Pontecorvo
Francesca Agata Polimeni
Impegno Civico
Giuseppe D’Ippolito
Loredana Russo
Sergio Rizzo
Ramona Mirela Ilau
+Europa
Valerio Federico
Valentina Cosimati
Antonio Casella
Italia Viva-Azione
Fabio Scionti
Daniela Ventura
Giovanni Parisi
Daniela Rotella
Alternativa Per l’Italia
Vincenzo Chiaramonte
Adriana Ramundo
Giuseppe Arena
Antonella Bisoni Perissinotti
Italexit
Raffaele Vena
Antonietta Ivana Stranieri
Francesco Fabbiano
Maja Schiavone
Unione Popolare con De Magistris
Ugo Vetere
Anna Teresa Gagliardi
Carlo Petitto
Sabrina Gatto
Italia Sovrana e Popolare
Giuseppe Francesco Modafferi
Immacolata Scruci
Giuseppe Pulvirenti
Denise Serena Albano
Destre Unite
Giovanni Villari
Angela Trovato
Carmelo Cutropia
Giovanna Grasso
Gilet Arancioni
Gianmario Luigi Ferramonti
Pietro Costa
Graziella Tosorat
Provvidenza Martines
Vita
Manuela Radicioni
Giovanni Giannuzzi
Noi Di Centro – Mastella
Vita Lentini
Domenico Pendolino
Assia Sodano
Mario Pugliese
Partito Comunista
Mauro Alboresi
Dina Albertina Balsamo
Ugo Moro
Angela Ravo
Sud Chiama Nord
Antonino Bartuccio
Ramona Canino
Carmelo Satta
Rosalia Andronaco
Plurinominale Camera
Fratelli D’Italia
Capolista Wanda Ferro
Alfredo Antoniozzi
Eugenia Roccella
Giovanni Calabrese
Lega
Simona Loizzo
Giacomo Saccomanno
Maria Carmela Iannini
Nicola Daniele
Forza Italia
Giuseppe Mangialavori
Fulvia Caligiuri
Sergio Torromino
Silvia Vono
Noi Moderati
Antonino Foti
Serena Anghelone
Ennio Falvo
Giovanna Buccafusca
Movimento 5 Stelle
Federico Cafiero de Raho
Vittoria Baldino
Riccardo Tucci
Anna Laura Orrico
Partito democratico
Nicola Stumpo
Enza Bruno Bossio
Carlo Guccione
Lidia Vescio
Verdi- Sicilia
Filippo Sestito
Giusy Elisa Romano
Roberto Caligiuri
Elisabetta Treccozzi
Impegno civico
Luigi Di Maio
Dalila Nesci
Antonio Lombardo
Caterina Licatini
+Europa
Dorina Bianchi
Gianfranco Librandi
Ilaria Donato
Antonio Nucera
Italia Viva-Azione
Maria Elena Boschi
Ernesto Magorno
Carla Capocasale
Salvatore Sammarro
Noi di centro – Mastella
Michele Guerrieri
Caterina Vesci
Luigi Catalano
Maria Assunta Lattuca
Italexit
Massimo Cristiano
Angela Barresi
Giuseppe Antonio Germanò
Maria Pangallo
Unione Popolare
Luigi de Magistris
Eleonora Forenza
Michele Conia
Ines Caliò
Italia Sovrana e Popolare
Antonio Ingroia
Rosa Spadafora
Antonio Ferraiolo
Rosaria Colombo
Partito Comunista
Dina Albertina Balsamo
Ugo Moro
Angela Ravo
Matteo Bellegoni
Sud chiama Nord
Francesco Passafaro
Maria Teresa Femia
Alessandro Basile
Immacolata Ceriello
Forza del Popolo
Alessandro Buccieri
Laura Careri
Partito animalista
Cristina Campolo
Enrico Maria Bozza
Anna Latella
Antonio Talarico
Vita
Zaira Viviana Lenzi
Edoardo Polacco
Adele Lamonica
Maurizio Martucci
Alternativa no Green Pass
Eraldo Rizzuti
Concetta Maria Frascati
Giovanni Trombino
Natalina Latorre