Si vota fino alle ore 23 di questa sera, poi lo spoglio. Per la prima volta potrà votare per il Senato anche a chi ha compiuto il diciottesimo anno di età. Ecco i candidati del territorio provinciale al Parlamento

Dalle ore 7 di questa mattina e fino alle 23 di stasera urne aperte anche nei cinquanta comuni del Vibonese per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Gli elettori dovranno presentarsi nei seggi muniti di certificato elettorale per esprimere il proprio voto sulle due schede che verranno consegnate (gialla per la Camera e rosa per il Senato). Lo spoglio con i risultati inizierà già a partire dalle 23 quando i seggi chiuderanno. Dopo la riforma costituzionale voluta dal Movimento 5 Stelle sul taglio dei parlamentari, per la prima volta in questa tornata elettorale per le Politiche si eleggeranno 400 deputati (prima erano 630) e 200 senatori (prima erano 315). In Calabria, quindi verranno eletti 19 parlamentari (13 deputati e 6 senatori) a fronte dei 30 uscenti. Ma questa non è l’unica novità prevista in questa tornata elettorale: c’è anche il voto allargato a chi ha compiuto il diciottesimo anno di età per il Senato.



Le elezioni politiche si terranno con la Legge Rosato (cosiddetto Rosatellum): un sistema elettorale misto, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale. Per quanto riguarda la Camera saranno 147 i deputati eletti col maggioritario e 245 col proporzionale. Otto, invece, i deputati eletti dagli italiani all’estero. Per Palazzo Madama, saranno eletti 74 senatori in collegi maggioritari mentre saranno 122 gli eletti col proporzionale. Quattro, infine, sono i senatori eletti dagli italiani all’estero. [Continua in basso]

A Vibo alcuni seggi trasferiti in altra sede

In occasione delle elezioni politiche, il Comune di Vibo Valentia ha comunicato la variazione temporanea dell’ubicazione delle sedi di alcune sezioni elettorali. Per via dei lavori di ristrutturazione che interessano alcuni plessi scolastici che tradizionalmente ospitano i seggi, gli stessi verranno dunque spostati in altre sedi. Nello specifico: le sezioni numero 4 e 5 dalla scuola sita in via Tarallo sono trasferite all’asilo sito in viale Accademie Vibonesi; le sezioni 10 e 11 dalla scuola media “Murmura” sono trasferite al liceo classico “Michele Morelli”; le sezioni 17 e 18 dalla scuola “Garibaldi” sono trasferite all’Istituto Magistrale; la sezione 36 dalla scuola elementare di Portosalvo è trasferita alla sede del Corap, sita nella zona industriale di Portosalvo.

Come si vota

Mettendo la croce sul nome del candidato al collegio uninominale quel voto sarà diviso tra tutti i partiti della coalizione che sostiene quel nome. Mettendo la croce sul simbolo del partito il voto va automaticamente anche al candidato sostenuto da quel partito. Il voto disgiunto non è possibile. Lo stesso sistema viene usato anche per il Senato, ma qui l’attribuzione dei seggi è su base regionale. [Continua in basso]

I candidati vibonesi alla Camera e al Senato

Sono complessivamente undici i candidati vibonesi alle elezioni politiche 2022. Li ricordiamo: in casa Forza Italia è il senatore vibonese uscente Giuseppe Mangialavori ad essere candidato questa volta nel plurinominale (ossia listino proporzionale) della Camera dei Deputati. Per quanto riguarda la Lega, il senatore vibonese uscente Fausto De Angelis è candidato al terzo posto nel collegio plurinominale per il Senato. Sempre nel collegio plurinominale al Senato candidato capolista per Noi moderati – formazione che raggruppa Udc, Coraggio Italia (di Toti e Quagliariello), Italia al centro (di Maurizio Lupi) e Noi con l’Italia – è l’ex senatore vibonese Franco Bevilacqua. Sempre nel plurinominale per il Senato, il vibonese Pasquale La Gamba è candidato al terzo posto per Fratelli d’Italia. E ancora nel listino plurinominale per Palazzo Madama, troviamo al quarto posto la vibonese Teresa Esposito candidata per il Partito democratico, mentre la sottosegretaria vibonese per il Sud Dalila Nesci, in quota Impegno Civico, correrà nel collegio uninominale per la Camera Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro. Il deputato uscente del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci è candidato al terzo posto nel collegio plurinominale per la Camera dei Deputati, nonché nel collegio uninominale Vibo Valentia-Piana Gioia Tauro per Montecitorio.



Sono, infine, in campo per un seggio alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale 4 Vibo-Piana di Gioia Tauro, Maria Soccorsa Galati, per il Terzo Polo (coalizione che vede insieme Matteo Renzi e Carlo Calenda), Andrea Renda, per Italia sovrana e popolare (la formazione politica che fa capo all’ex magistrato di Palermo Antonio Ingroia), Domenico Antonio Greco per Italexit (la formazione politica di Gianluigi Paragone) ed Edoardo Ventra per Forza Nuova (formazione politica di estrema destra).

I collegi di Camera e Senato che interessano gli elettori del Vibonese

Collegio 4 Camera Vibo-Gioia Tauro [Continua in basso]

Forza Italia

Giovanni Arruzzolo

Impegno civico

Dalila Nesci

Movimento 5 Stelle

Riccardo Tucci

Terzo Polo

Marisa Galati

Noi Di Centro-Mastella

Maria Concetta Vallotta

Partito Comunista

Ugo Moro

Italexit

Domenico Antonio Greco

Unione Popolare con De Magistris

Michele Conia

Italia Sovrana E Popolare

Adriano Renda

Forza Nuova

Edoardo Ventra

Sud Chiama Nord

Immacolata Ceriello

Collegio Senato Catanzaro- Vibo- Reggio Calabria

Lega

Tilde Minasi

Partito democratico

Francesco Pitaro

Movimento 5 Stelle

Giuseppe Auddino

Italia Viva-Azione (terzo polo)

Agostino Siviglia

Noi Di Centro-Mastella

Domenico Pendolino

Partito Comunista

Rosa Politanò

Italexit

Ernesto Lamanna

Unione Popolare con De Magistris

Angelina Antonietta Martino

Italia Sovrana e Popolare

Antonia Condemi

Alternativa per l’Italia

Antonella Bisoni Perissinotti

Destre Unite

Antonio Pocchia

Vita

Giovanni Giannuzzi

I due collegi plurinominali di Camera e Senato

Plurinominale Senato

Fratelli d’Italia

Fausto Orsomarso

Giovanna Cusumano

Pasquale La Gamba

Adele Bottaro

Lega

Matteo Salvini

Tilde Minasi

Fausto De Angelis

Caterina Capponi

Forza Italia

Mario Occhiuto

Maria Tripodi

Giacomo Crinò

Carmela Pedà

Noi Moderati

Francesco Bevilacqua

Adelina Nesci

Oreste Gualtieri

Caterina Garzanti

Movimento 5 Stelle

Roberto Scarpinato

Elisabetta Maria Barbuto

Giuseppe Auddino

Teresa Sicoli

Partito Democratico

Nicola Irto

Carolina Girasole

Italo Reale

Teresa Esposito

Alleanza Verdi – Sinistra Italiana

Orlando Amodeo

Maria Francesca Lucanto

Gerardo Pontecorvo

Francesca Agata Polimeni

Impegno Civico

Giuseppe D’Ippolito

Loredana Russo

Sergio Rizzo

Ramona Mirela Ilau

+Europa

Valerio Federico

Valentina Cosimati

Antonio Casella

Italia Viva-Azione

Fabio Scionti

Daniela Ventura

Giovanni Parisi

Daniela Rotella

Alternativa Per l’Italia

Vincenzo Chiaramonte

Adriana Ramundo

Giuseppe Arena

Antonella Bisoni Perissinotti

Italexit

Raffaele Vena

Antonietta Ivana Stranieri

Francesco Fabbiano

Maja Schiavone

Unione Popolare con De Magistris

Ugo Vetere

Anna Teresa Gagliardi

Carlo Petitto

Sabrina Gatto

Italia Sovrana e Popolare

Giuseppe Francesco Modafferi

Immacolata Scruci

Giuseppe Pulvirenti

Denise Serena Albano

Destre Unite

Giovanni Villari

Angela Trovato

Carmelo Cutropia

Giovanna Grasso

Gilet Arancioni

Gianmario Luigi Ferramonti

Pietro Costa

Graziella Tosorat

Provvidenza Martines

Vita

Manuela Radicioni

Giovanni Giannuzzi

Noi Di Centro – Mastella

Vita Lentini

Domenico Pendolino

Assia Sodano

Mario Pugliese

Partito Comunista

Mauro Alboresi

Dina Albertina Balsamo

Ugo Moro

Angela Ravo

Sud Chiama Nord

Antonino Bartuccio

Ramona Canino

Carmelo Satta

Rosalia Andronaco

Plurinominale Camera

Fratelli D’Italia

Capolista Wanda Ferro

Alfredo Antoniozzi

Eugenia Roccella

Giovanni Calabrese

Lega

Simona Loizzo

Giacomo Saccomanno

Maria Carmela Iannini

Nicola Daniele

Forza Italia

Giuseppe Mangialavori

Fulvia Caligiuri

Sergio Torromino

Silvia Vono

Noi Moderati

Antonino Foti

Serena Anghelone

Ennio Falvo

Giovanna Buccafusca

Movimento 5 Stelle

Federico Cafiero de Raho

Vittoria Baldino

Riccardo Tucci

Anna Laura Orrico

Partito democratico

Nicola Stumpo

Enza Bruno Bossio

Carlo Guccione

Lidia Vescio

Verdi- Sicilia

Filippo Sestito

Giusy Elisa Romano

Roberto Caligiuri

Elisabetta Treccozzi

Impegno civico

Luigi Di Maio

Dalila Nesci

Antonio Lombardo

Caterina Licatini

+Europa

Dorina Bianchi

Gianfranco Librandi

Ilaria Donato

Antonio Nucera

Italia Viva-Azione

Maria Elena Boschi

Ernesto Magorno

Carla Capocasale

Salvatore Sammarro

Noi di centro – Mastella

Michele Guerrieri

Caterina Vesci

Luigi Catalano

Maria Assunta Lattuca

Italexit

Massimo Cristiano

Angela Barresi

Giuseppe Antonio Germanò

Maria Pangallo

Unione Popolare

Luigi de Magistris

Eleonora Forenza

Michele Conia

Ines Caliò

Italia Sovrana e Popolare

Antonio Ingroia

Rosa Spadafora

Antonio Ferraiolo

Rosaria Colombo

Partito Comunista

Dina Albertina Balsamo

Ugo Moro

Angela Ravo

Matteo Bellegoni

Sud chiama Nord

Francesco Passafaro

Maria Teresa Femia

Alessandro Basile

Immacolata Ceriello

Forza del Popolo

Alessandro Buccieri

Laura Careri

Partito animalista

Cristina Campolo

Enrico Maria Bozza

Anna Latella

Antonio Talarico

Vita

Zaira Viviana Lenzi

Edoardo Polacco

Adele Lamonica

Maurizio Martucci

Alternativa no Green Pass

Eraldo Rizzuti

Concetta Maria Frascati

Giovanni Trombino

Natalina Latorre