«Mi candido perché amo San Calogero e la voglio vedere più bella e accogliente, più viva e solidale». L’annuncio arriva da Michele Maccarone, imprenditore, che in vista delle prossime elezioni amministrative ha deciso di sciogliere le riserve e scendere in campo come candidato a sindaco. «Questo è il momento in cui la società civile si deve impegnare in prima persona – aggiunge – ; credo nel lavoro di squadra, nell’assunzione di responsabilità e nella valorizzazione delle energie e delle idee innovative. Ci metto la faccia, la mia storia, le mie competenze d’imprenditore. La capacità di ascolto, di armonizzare i contrasti e di unire. E la passione ideale e civile».

Maccarone spiega quindi che la decisione di candidarsi è stata il risultato di una profonda riflessione personale: «Sono motivato dalla volontà di servire i miei concittadini e di contribuire al miglioramento della qualità della vita di San Calogero e Calimera. Credo fermamente nel potenziale di San Calogero e nella sua comunità e sono motivato dalla volontà di mettere le mie competenze e la mia passione al servizio del bene comune. Mi impegno a rendere l’amministrazione comunale più accessibile e responsabile nei confronti dei cittadini, incoraggiando la partecipazione attiva e la condivisione di idee».

Per quanto riguarda la lista da formare e i candidati che lo sosterranno, Maccarrone spiega che «il dialogo è aperto con tutte quelle forze propositive del paese ma auspico di fare una lista con volti completamente nuovi, che possa entusiasmare».

Quindi la stilettata all’attuale sindaco Giuseppe Maruca e alla sua giunta – eletti nel settembre 2020 –, definita «inadeguata». «Per il bene di San Calogero e Calimera, l’unica cosa dignitosa che possono fare è dimettersi», la chiosa di Maccarone.