In un momento cruciale per la città, prende avvio la Campagna di Ascolto promossa da Antonio Piserà, candidato a Sindaco di Tropea.

«Un passo che non appartiene alla normale dinamica politica, ma che rappresenta un atto fondativo, un ritorno alla centralità delle persone, un impegno solenne verso una nuova stagione della vita civica tropeana», si legge nella nota.

Tropea davanti a un passaggio storico

«Tropea non è una città qualunque: è un simbolo di bellezza, identità, cultura e accoglienza.

E proprio per questo, le ferite dell’ultimo decennio — due scioglimenti per infiltrazioni mafiose, tensioni interne, divisioni sociali, sfiducia crescente, cittadini di seria A e di serie B — hanno inciso profondamente, lasciando il segno nelle coscienze e nelle relazioni tra le persone.

Oggi però, la comunità tropeana è chiamata a compiere una scelta decisiva:

restare ancorata alla delusione o scegliere la strada della ripartenza, della dignità, della trasparenza e della responsabilità collettiva», prosegue la nota.

«Prima di essere candidato, sono un cittadino tra i cittadini»

«Ho deciso di avviare questa Campagna di Ascolto perché credo, profondamente, che chi chiede la fiducia debba prima dimostrare la capacità di ascoltare» afferma Piserà che continua: «In questi anni troppe persone non si sono sentite considerate, comprese, rispettate. E quando una comunità non si sente ascoltata, la politica si svuota e la fiducia si spezza».

La nota poi prosegue specificando che «l’ascolto, in questa visione, è un atto di cura civile. È la base di un’amministrazione che vuole camminare accanto ai cittadini e non davanti a loro.

È il primo gesto di chi aspira a guidare la città con serietà, equilibrio e senso delle Istituzioni. Una Campagna di Ascolto concreta, aperta a tutti, realmente inclusiva».

La Campagna di Ascolto sarà il primo strumento operativo di questo nuovo clima di partecipazione:

Questionario online, semplice e accessibile anche in forma anonima

QR Code per un accesso immediato

Sito dedicato: www.tropea2026.it

Raccolta continua di proposte, criticità, idee, testimonianze

Incontri pubblici, momenti di confronto nei quartieri, dialoghi diretti con cittadini, giovani, famiglie, imprese e associazioni

Un percorso costante, non episodico: l’ascolto durerà fino alla formazione del programma e oltre

Ogni contributo sarà esaminato, registrato e valorizzato perché «nessuno sarà lasciato indietro».

«Tropea riparte solo se ripartiamo insieme»

«Io metto in questo progetto tutto me stesso: presenza, responsabilità, impegno quotidiano» dichiara Piserà.

«Ma la rotta non posso stabilirla da solo. La direzione della nostra città sarà definita con voi, insieme, perché la ripartenza non può essere un gesto individuale: è un percorso collettivo».

Le idee dei cittadini saranno la base di un nuovo patto civico fondato su:

legalità, come condizione imprescindibile;

partecipazione, come principio di democrazia reale;

trasparenza, come pratica quotidiana;

rispetto reciproco, come fondamento della convivenza.

Come partecipare

Il questionario è già disponibile su: www.tropea2026.it. È possibile accedere anche scansionando il Qr Code presente sui materiali informativi diffusi in tutta la città.

«Tropea sta vivendo una delle fasi più delicate della sua storia recente. Ciò che accadrà nei prossimi mesi non riguarda solo un’elezione: riguarda chi vogliamo essere come comunità. Io credo in una città che non ha paura di guardarsi allo specchio. In una città che non si rassegna ai silenzi e alle ferite. In una città che sceglie la responsabilità al posto rassegnazione. Credo in una Tropea che riparte, non da me, ma da ognuno di voi. Dalle vostre parole, dalle vostre idee, dalle vostre esigenze, dalla vision di ognuno di noi. La ripartenza di Tropea comincia oggi. E comincia dalla vostra voce. Una voce che non sarà mai ignorata. Mai», conclude Piserà.