A ribadirlo è il locale coordinatore del partito di Salvini, Pasquale Francica, smentendo le voci su presunti apparentamenti con Arena o Signoretta

Il prossimo 12 giugno i cittadini di Ionadi saranno chiamati a decidere se rinnovare la loro fiducia – per un ulteriore quinquennio – all’attuale sindaco Antonio Arena, oppure se dare spazio alla voglia di cambiamento e consegnare le chiavi del palazzo municipale al giovane Fabio Signoretta. I due si contenderanno lo scranno più alto del Comune, alle porte di Vibo Valentia, alla guida delle rispettive liste civiche “Ionadi nel cuore” e “Per Jonadi”. Tuttavia, nell’attesa che si scaldino i “motori”, lo scenario diventi più chiaro e la campagna elettorale entri nel vivo, arriva oggi la presa di posizione del locale gruppo territoriale della Lega, nello specifico «in merito alle voci che vorrebbero il nostro partito con l’una o con l’altra delle liste presentate a Ionadi. In ordine alle prossime elezioni comunali che riguarderanno il nostro Comune – precisa sull’argomento il coordinatore cittadino Pasquale Francica – ad oggi la Lega di Salvini non ha operato alcuna scelta su chi dei due contendenti appoggiare. Ogni decisione al riguardo, infatti, sarà adottata nei prossimi giorni dal coordinamento cittadino, d’intesa con il coordinamento provinciale del partito. E questo, dopo un’attenta lettura dei programmi elettorali depositati, a tutela degli interessi dei cittadini e dell’intera comunità di Ionadi».



Bisognerà aspettare ancora qualche giorno, dunque, per capire quale dei due aspiranti sindaci deciderà di appoggiare la Lega di Salvini. Fermo restando che, è bene ricordarlo, sia Arena che Signoretta si presentano a questa tornata elettorale a capo di una lista civica. Quindi, almeno apparentemente, fuori da schieramenti e contesti politici di sorta.