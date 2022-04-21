Il 26enne esperto in fondi europei, dopo aver annunciato la sua candidatura a sindaco, punta così a realizzare un programma partecipato con i cittadini

Siamo già in campagna elettorale a Ionadi. Nonostante alle amministrative del 12 giugno manchi ancora un bel po’, sul territorio la partita per la scelta del nuovo sindaco del Comune alle porte di Vibo Valentia sembra essere entrata pienamente nel vivo. Ad oggi sono due i candidati alla carica di primo cittadino di Ionadi. Dopo l’annuncio ufficiale del 26enne Fabio Signoretta, è arrivata anche la conferma – da parte dell’attuale sindaco Antonio Arena – di una sua nuova candidatura alla guida del Comune. Intanto, nelle scorse ore, il primo dei due ha lanciato ufficialmente l’idea della campagna “Fai germogliare le tue idee”, che mira alla realizzazione di un programma elettorale “partecipato”, «che possa essere finalmente espressione delle idee, delle aspettative e delle proposte della cittadinanza». [Continua in basso]

«Oltre ai canali social – spiega oggi Signoretta, illustrando l’iniziativa – la raccolta delle proposte avverrà con una campagna di sensibilizzazione che riguarderà ogni singolo cittadino, con l’utilizzo di un volantino 100% ecosostenibile che, al termine dell’utilizzo, può essere fatto germogliare grazie ai semi contenuti al proprio interno. Un’idea innovativa per garantire il rispetto dell’ambiente – prosegue – senza correre quindi il rischio di “sporcare” il territorio, ma anzi ponendo in essere un’iniziativa che può fungere da spunto per le azioni programmatiche future». L’obiettivo finale dell’iniziativa, così come specifica in conclusione lo stesso esperto in materia di fondi europei – tra l’altro recentemente selezionato dal Consiglio d’Europa tra i quaranta ambasciatori italiani, nell’ambito dell’Anno dei giovani- «è dunque di realizzare un programma che, oltre al lavoro pragmatico e quotidiano messo in campo dai candidati, possa essere diretta espressione del fabbisogno della popolazione locale».