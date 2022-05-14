Giochi ormai fatti. I due candidati a sindaco si propongono per la tornata elettorale del 12 giugno a capo dei gruppi “Ionadi nel cuore” e “Per Jonadi”

Sciolti tutti i nodi, a Ionadi, per quanto riguarda i contendenti alle prossime elezioni comunali del 12 giugno. Il termine ultimo per la presentazione delle liste è oggi 14 maggio. Tuttavia, già dalla serata di ieri i rispettivi candidati a sindaco hanno presentato in Municipio le proprie liste. Ad iniziare dall’attuale primo cittadino Antonio Arena, il quale si presenterà ancora una volta davanti agli elettori a capo del gruppo “Ionadi nel cuore”. A contenersi con lui lo scranno di sindaco sarà, in questo caso, il 26enne Fabio Signoretta, a sua volta alla guida della lista “Per Jonadi”. La “battaglia” si prospetta avvincente. Arena riparte dalla squadra uscente, integrata con qualche nuovo elemento. Di professione ingegnere, dalla sua vanta un’attività politica di lungo corso. Prima di diventare sindaco di Ionadi, in ambito comunale ha rivestito, tra gli altri, l’incarico di assessore all’Urbanistica. [Continua in basso]

Anche Signoretta, a dispetto della sua giovane età, vanta già una passata esperienza tra gli scanni dell’assise consiliare, in questo caso nella veste di consigliere di minoranza e primo degli eletti. Libero professionista ed esperto di fondi continentali, di recente è stato eletto ambasciatore italiano, nell’ambito dell’Anno europeo dei giovani.

I dodici candidati a consigliere della lista “Ionadi nel cuore-Arena sindaco” sono: Gabriele Prestia, Massimo Amico, Francesco Catania, Dario Baldo, Giuseppe Lo Bianco, Angela Morello, Saveria Gentile detta Saverina, Tiziana Maria De Leo, Vincenzo Gentile, Francesco Staglianò, Alessio Tavella e Antonio Camera.

Per quanto riguarda la lista “Per Jonadi con Fabio Signoretta sindaco”, i dodici aspiranti consiglieri sono: Giampiero Calafati, Maria Angela Calzone, Antonio Carnovale, Vincenzo Ciardulli, Nicolina Corigliano, Valentina Fusca, Jessica Garrì, Angelo Francesco Gentile, Francesco Antonio Jorgi, Saro Mazza, Giovanni Rossi e Gennaro Mario Spina.