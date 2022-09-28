Il segretario provinciale del sindacato si rivolge ai neoeletti a Montecitorio: «Necessario un confronto tra problemi ed opportunità»

«Buon lavoro ai nuovi eletti in Parlamento, espressione di questo

territorio. Dalla sanità alle infrastrutture, dal welfare agli investimenti e, soprattutto, alla creazione e sicurezza del lavoro, i nostri rappresenti a Roma, di maggioranza e minoranza, si facciano carico delle questioni più urgenti, tanto più nella difficile situazione che viviamo». E’ quanto afferma Vitaliano Papillo, segretario provinciale della Cisal, rivolgendosi ai vibonesi neoeletti a Montecitorio Si tratta di questioni «per le quali passa il futuro della Provincia di Vibo Valentia – continua il segretario provinciale – rimasta ancorata agli ultimi posti di tutte le classifiche per qualità della vita, accoglienza, ambiente, capitale umano, demografia e famiglia, economia e inclusione, impegno civile, lavoro, legalità e sicurezza, salute e servizi alla persona». Per tali ragioni, «ci aspettiamo, appena possibile, un confronto puntuale e non occasionale sui problemi ma anche sulle opportunità da cogliere in questo territorio – conclude Papillo – affinché tutti, ciascuno per la propria parte, possa dare un contributo, nel segno della protezione sociale, della crescita dell’economia e della serenità dei lavoratori e delle loro famiglie».