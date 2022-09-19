Il deputato vibonese uscente è in campo sia all’uninominale che al proporzionale per un seggio a Montecitorio

Per i candidati alla Camera dei Deputati nell’uninominale per il Movimento 5 Stelle scendono in campo per il collegio di Corigliano Rossano-Crotone-Cassano-Acri Vittoria Baldino; per il collegio di Cosenza città e tirreno cosentino Anna Laura Orrico; per il collegio Catanzaro e provincia, più Lamezia Terme Elisa Scutellà per il collegio Vibo Valentia-Piana Gioia Tauro il vibonese uscente Riccardo Tucci: 36 anni, alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto per la prima volta deputato del Movimento 5 Stelle, di cui è portavoce a Montecitorio. È membro dal 2018 della XI Commissione Lavoro pubblico e privato, nonché membro della commissione d’inchiesta sulle banche. Chiude per il collegio Reggio-provincia e Locride Fabio Foti. All’uninominale al Senato, invece, per il collegio di Cosenza-Crotone sarà della partita Maria Saladino, mentre per il collegio di Catanzaro-Vibo Valentia-Reggio Calabria il candidato è Giuseppe Auddino. [Continua in basso]

Proporzionale Camera e Senato

Per quanto riguarda, invece, la lista proporzionale del Movimento 5 Stelle alla Camera in Calabria, questo l’ordine dei candidati: Federico Cafiero De Raho; Vittoria Baldino; il vibonese uscente Riccardo Tucci; Anna Laura Orrico. Questi i candidati, invece, nel listino del proporzionale a Palazzo Madama: Roberto Scarpinato; Elisabetta Maria Barbuto; Giuseppe Auddino; Teresa Sicoli.