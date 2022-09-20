Il senatore vibonese uscente questa volta in campo per un seggio a Montecitorio

In casa Forza Italia è il senatore vibonese uscente Giuseppe Mangialavori ad essere candidato questa volta nel plurinominale della Camera dei deputati: 47 anni, medico senologo, attuale coordinatore regionale di Forza Italia, è stato eletto senatore alle elezioni politiche del 2018 e dal 9 novembre dello stesso anno è il vicepresidente del gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato. In passato ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale di Vibo Valentia e consigliere regionale azzurro. Dietro di lui la parlamentare uscente di Forza Italia Fulvia Caligiuri, quindi il deputato uscente Sergio Torromino e la senatrice uscente Silvia Vono (ex Movimento 5 Stelle, poi trasvolata con Renzi e quindi con Forza Italia, eletta nel 2018 nel collegio Vibo-Soverato). Capolista per il proporzionale al Senato sarà, invece, l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, fratello dell’attuale presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto. Dietro di lui la parlamentare uscente Maria Tripodi, poi Giacomo Crinò (capogruppo alla Regione di Forza Azzurri) e Carmela Pedà (responsabile del dipartimento calabrese di Forza Italia “Sport e disabilità”). Per Forza Italia è poi candidato nel collegio di Vibo-Piana di Gioia Tauro – l’attuale consigliere regionale (è capogruppo di Forza Italia) Giovanni Arruzzolo di Rosarno. Nessun candidato di Forza Italia nel collegio uninominale per il Senato che possa interessare gli elettori del Vibonese.

