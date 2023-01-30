Il segretario provinciale del Pd ha affermato che: «Il voto della città di Vibo fa registrare una coesione positiva tra le forze di opposizione ed evidenzia come l’attuale amministrazione sia ormai giunta al capolinea»

“Eravamo consapevoli che le elezioni provinciali sarebbero state una sfida difficile. Pur nello svantaggio, determinato dal meccanismo del voto ponderato, abbiamo offerto una proposta alternativa e competitiva a un centrodestra tutt’altro che invincibile sul territorio vibonese”. Ad affermarlo è Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale del Pd Vibo Valentia, all’indomani dell’elezione a presidente della provincia di Corrado L’Andolina. “Il voto della città di Vibo Valentia, inoltre, fa registrare una coesione positiva tra le forze di opposizione ed evidenzia come l’attuale amministrazione sia ormai giunta al capolinea. Si tratta di un esito elettorale non affatto scontato, reso possibile grazie al lavoro di squadra portato avanti con gli amministratori e alla partecipazione unitaria delle forze del centrosinistra. Questo è il dato politico che sarà utile per il futuro, per costruire un progetto credibile per il nostro territorio. Ringrazio Giuseppe Condello – ha concluso – per la disponibilità e l’impegno profuso. Grazie a tutti coloro i quali hanno condiviso questo percorso, rimboccandosi le maniche e mettendoci la faccia. Buon lavoro al nuovo presidente Corrado L’Andolina”.

