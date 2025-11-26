Franco Barbalace, vicesindaco di Spilinga ed ex primo cittadino per due mandati, annuncia la propria candidatura nella lista “Provincia e Territorio” in vista del rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia. L’amministratore rivendica una scelta «civica e indipendente, mirata a riportare al centro le esigenze dei Comuni e a rilanciare il ruolo dell’Ente provinciale». Secondo Barbalace, la decisione nasce da una valutazione complessiva sullo stato dell’Ente e sulla necessità di un cambio di passo: «Una scelta di campo chiara: stare dalla parte del territorio e di quegli amministratori locali stanchi di stare con le mani nelle mani ad osservare dall'esterno un lento logorio della Provincia di Vibo Valentia, tra vicissitudini politiche ed equilibri di palazzo». Il vicesindaco sottolinea come il progetto civico si collochi nella lista come «una componente indipendente di amministratori, capace di andare oltre gli steccati politici», con l’obiettivo di «rimettere davvero al centro il territorio e non gli interessi di schieramento».

Barbalace richiama anche le criticità legate alla riforma Delrio, che ha trasformato le Province in Enti di secondo livello: «La riforma Delrio, purtroppo, ha cambiato profondamente il ruolo delle Province. È un sistema che ha creato distanza, indebolito la rappresentanza e ridotto la capacità delle Province di essere davvero la casa dei territori». Da qui l’impegno a sostenere una revisione normativa: «Noi amministratori siamo i primi a voler cambiare questa legge. La contesteremo con atti concreti, nelle sedi istituzionali opportune».

Il vicesindaco di Spilinga evidenzia inoltre che la sua candidatura non nasce in contrapposizione ad alcuno, ma con l’intento di favorire una fase di rilancio: «La Provincia deve tornare ad essere il luogo dove collaborare e trovare supporto per i territori, non un’istituzione paralizzata da lotte interne. Serve collaborazione, serietà e una nuova stagione di responsabilità condivisa». In fine, conclude ribadendo la disponibilità al dialogo e all’impegno istituzionale: «Mettiamo a disposizione la nostra esperienza, l’impegno e la concretezza insieme, con responsabilità e coraggio, possiamo aprire una fase nuova per la Provincia di Vibo Valentia, più vicina ai Comuni e libera dalle logiche che l’hanno frenata finora».