Alla vigilia della tornata elettorale l’associazione antimafia esorta i cittadini ad andare a votare come atto d’amore verso la Regione e arma potente contro corruzione e ’ndrangheta

«Abbiamo riempito le piazze, ora riempiamo le urne». È l’appello con cui, alla vigilia delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, l’associazione antimafia Libera invita alla partecipazione e alla responsabilità civile dei cittadini calabresi.«E no, il futuro non arriva da solo. Lo si sceglie. Lo si costruisce. Insieme. Perché la democrazia funziona solo se partecipiamo», si legge nella nota stampa a firma del coordinamento regionale.

Secondo Libera, «fare antimafia oggi significa educare alla cittadinanza attiva e responsabile, essere cittadini e non semplici abitanti, superando così la logica della lamentela e della delega».

Il voto diventa quindi un atto di amore verso la Calabria: «Dobbiamo dimostrare di essere cittadini calabresi profondamente innamorati della nostra terra: andiamo a votare. Già nella prima persona plurale del verbo votare è contenuto questo atto d’amore. Votiamo per chi crediamo più opportuno, ma andiamo a votare.

In una regione che detiene il triste primato del maggior numero di consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose, espressione dei legami tra politica e ’ndrangheta».

Per questo, conclude l’associazione, «il voto consapevole, responsabile e libero da ogni forma di condizionamento diventa un’arma potente contro la corruzione, il malaffare e la ’ndrangheta»