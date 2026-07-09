La consigliera di Forza Italia sollecita l'Amministrazione a rendere noti tempi, mezzi e personale impiegato in città e nelle frazioni, chiedendo la pubblicazione del piano sul sito istituzionale: «I cittadini reclamano decoro e sicurezza»

Avere entro settimana prossima il cronoprogramma dettagliato di sfalciamento e pulizia dei marciapiedi a Vibo città e nelle frazioni. La richiesta è stata avanzata nel corso della Seconda Commissione consiliare dalla consigliera comunale e coordinatrice cittadina di Forza Italia Carmen Corrado, la quale ha chiesto formalmente al presidente della Commissione, Sergio Barbuto, di ricevere entro la prossima settimana il piano con tempi e modalità degli interventi.

Secondo l'esponente azzurra, «non è più tollerabile lo stato di abbandono in cui versano Vibo città, le sue periferie e le frazioni». Una situazione che, sostiene, interessa l'intero territorio comunale: «L'erba alta invade i marciapiedi, le sterpaglie rendono insicuro il transito di pedoni, anziani e bambini. Tutto il territorio comunale, da Vibo città alle frazioni, è diventato una giungla».

Corrado contrappone le condizioni delle aree pubbliche alle priorità che, a suo dire, vengono indicate dall'Amministrazione. «Mentre l'Amministrazione parla di biodiversità, fauna e flora, i cittadini chiedono il minimo: decoro, pulizia e sicurezza». La consigliera aggiunge di raccogliere quotidianamente le lamentele dei residenti: «Riceviamo giornalmente decine di segnalazioni dai cittadini che disperati chiedono che l'erbaccia venga tagliata. Non si vede un operaio in giro, non diciamo squadre, ma almeno qualcuno che svolga questa mansione».

Nella nota trova spazio anche un riferimento all'immagine della città e alle ricadute sul turismo. «Parliamo di turismo, ma con quale coraggio? Come possono sentirsi i vibonesi e come possiamo accogliere i visitatori in una città che appare abbandonata a se stessa?».

L'affondo politico prosegue ricordando gli annunci fatti dall'Amministrazione all'inizio del mandato. «Sono due anni che aspettiamo il "cambio di passo" annunciato dal sindaco Romeo. Un cambio di passo che ad oggi non si vede. La città, al contrario, sta sprofondando in un degrado totale».

Da qui la richiesta di rendere pubblico un calendario dettagliato degli interventi. «Per questo chiediamo trasparenza e tempi certi. Vogliamo sapere quante squadre ci sono, dove stanno lavorando, con quali mezzi e entro quali date verranno completati sfalcio e pulizia di ogni quartiere e frazione».

La consigliera di Forza Italia conclude chiedendo che il documento venga pubblicato sul portale istituzionale del Comune, così da consentire ai cittadini di conoscere quando saranno interessate le diverse zone del territorio. «Chiediamo che il cronoprogramma venga pubblicato sul sito del Comune in modo che tutti possano prenderne visione e capire quando la propria via verrà pulita. Basta annunci. È tempo di lavorare seriamente per Vibo Valentia».