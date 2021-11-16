Il consigliere comunale di Filadelfia, Vito Rondinelli, dichiarato ineleggibile ed al suo posto fra le fila dell’opposizione entra in Consiglio Caterina Ruscio. E’ quanto deciso dal Consiglio comunale e più in particolare dal gruppo consiliare di “Coraggio Filadelfia”. Contro la decisione, il professore Vito Rondinelli ha annunciato ricorso. L’ineleggibilità è legata alle mancate dimissioni di Rondinelli – prima della candidatura a consigliere – dalla carica di presidente di Castelmonardo, istituzione comunale. Il gruppo consiliare “Attivamente per Filadelfia” nel difendere Rondinelli ha fatto presente che anche il sindaco Anna Bartucca non si è dimessa dalla carica di consigliere della Biblioteca comunale.

