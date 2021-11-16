Non si è dimesso prima delle elezioni dalla carica di presidente di altra istituzione in capo al Comune

Il consigliere comunale di Filadelfia, Vito Rondinelli, dichiarato ineleggibile ed al suo posto fra le fila dell’opposizione entra in Consiglio Caterina Ruscio. E’ quanto deciso dal Consiglio comunale e più in particolare dal gruppo consiliare di “Coraggio Filadelfia”. Contro la decisione, il professore Vito Rondinelli ha annunciato ricorso. L’ineleggibilità è legata alle mancate dimissioni di Rondinelli – prima della candidatura a consigliere – dalla carica di presidente di Castelmonardo, istituzione comunale. Il gruppo consiliare “Attivamente per Filadelfia” nel difendere Rondinelli ha fatto presente che anche il sindaco Anna Bartucca non si è dimessa dalla carica di consigliere della Biblioteca comunale.

