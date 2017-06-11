Occorreva che il 50% + 1 degli aventi diritto al voto si recasse alle urne. Una sola lista in campo in questa tornata elettorale

Non raggiunto il quorum del 50% +1 degli aventi diritto al voto necessario per rendere valido il turno elettorale a Filandari, Comune che resterà quindi commissariato. Commissariamento iniziato nel maggio dello scorso anno dopo le dimissioni del sindaco, Vincenzo Pizzuto. In tale turno elettorale a chiedere il voto agli elettori una sola lista, quella denominata “Con e per la gente” e con candidato a sindaco Concettina Rita Fuduli. A recarsi alle urne, una percentuale inferiore a quella voluta dalla legge (l’affluenza si è fermata al 29,6% con 602 votanti su 2.028 elettori) per rendere valido il turno elettorale e quindi la proclamazione (scontata in questo caso essendoci una sola lista in “campo”) degli eletti.

Comune ancora commissariato, quindi. In attesa del prossimo turno elettorale. Di seguito le preferenze ottenute dai candidati consiglieri, comunque conteggiate nel corso dello scrutinio.

Lista n. 1 Voti / % CON E PER LA GENTE 100% Candidato a Sindaco CONCETTINA RITA FUDULI 577 Anna Maria Romano 32 Francesco Panzitta 167 Salvatore Grillo 39 Nicola Purita 12 Giuseppe Pesce 37 Francesco Cichello 98 Dario Condoleo 28 Cosimo Runco 43 Giuseppe Artusa 41

