Non raggiunto il quorum del 50% +1 degli aventi diritto al voto necessario per rendere valido il turno elettorale a Filandari, Comune che resterà quindi commissariato. Commissariamento iniziato nel maggio dello scorso anno dopo le dimissioni del sindaco, Vincenzo Pizzuto. In tale turno elettorale a chiedere il voto agli elettori una sola lista, quella denominata “Con e per la gente” e con candidato a sindaco Concettina Rita Fuduli. A recarsi alle urne, una percentuale inferiore a quella voluta dalla legge (l’affluenza si è fermata al 29,6% con 602 votanti su 2.028 elettori) per rendere valido il turno elettorale e quindi la proclamazione (scontata in questo caso essendoci una sola lista in “campo”) degli eletti.
SPECIALE AMMINISTRATIVE NEL VIBONESE | Ecco tutti i sindaci eletti nei 14 comuni al voto
Comune ancora commissariato, quindi. In attesa del prossimo turno elettorale. Di seguito le preferenze ottenute dai candidati consiglieri, comunque conteggiate nel corso dello scrutinio.
|
Lista n. 1
|
Voti / %
|
CON E PER LA GENTE
|
100%
|
Candidato a Sindaco
CONCETTINA RITA FUDULI
|
577
|
Anna Maria Romano
|
32
|
Francesco Panzitta
|
167
|
Salvatore Grillo
|
39
|
Nicola Purita
|
12
|
Giuseppe Pesce
|
37
|
Francesco Cichello
|
98
|
Dario Condoleo
|
28
|
Cosimo Runco
|
43
|
Giuseppe Artusa
|
41
