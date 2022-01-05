Apprezzamento per il risultato conseguito viene espressa dal presidente Salvatore Artusa, che avverte: «L’assegnazione di 20 milioni di euro alla città rappresenta un’occasione che non deve assolutamente andare sprecata»

Apprezzamento per il risultato conseguito dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Limardo viene espressa dal presidente dell’Ordine degli ingegneri di Vibo Valentia, Salvatore Artusa. «L’assegnazione di 20 milioni di euro alla città di Vibo Valentia – dichiara -, nell’ambito dei fondi del Pnrr previsti per la rigenerazione urbana, rappresenta un’occasione che non deve assolutamente andare sprecata. Un risultato positivo di cui va dato merito all’amministrazione comunale e all’assessore Giovanni Russo che, supportati dalle ridotte ma capaci risorse umane interne all’ente, hanno lavorato alla presentazione dei progetti finanziati che auspichiamo, diventino immediatamente cantierabili e che rientrino in un programma di valorizzazione e di miglioramento delle aree e degli spazi pubblici che mutino definitivamente il volto della città capoluogo». [Continua in basso]

Riqualificare, recuperare, sostenere, connettere costituiscono, sempre a giudizio di Salvatore Artusa, le parole chiave della rigenerazione urbana che deve però, necessariamente tendere a dare alla città non solo un aspetto nuovo rilanciandone l’immagine territoriale a livello estetico, ma deve ambire – conclude il presidente degli ingegneri vibonesi – a trasformarlo anche e soprattutto, dal punto di vista culturale, sociale ed economico. E il territorio di Vibo Valentia tutto, finora fin troppo emarginato e mortificato, merita questa trasformazione».