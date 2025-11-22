«Forza Italia prende una posizione chiara: non presenteremo alcuna lista alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia». Esordisce così il coordinamento provinciale del partito azzurro, confermando l’intenzione del centrodestra di non partecipare alla tornata elettorale del 12 dicembre prossimo.

«Questa scelta – continua il coordinamento vibonese di Forza Italia - nasce da un atto di coraggio, di coerenza, e da un sentimento di profonda responsabilità verso la cittadinanza che merita rispetto e chiarezza. Non possiamo dimenticare che poco tempo fa abbiamo scelto di dimetterci, e nulla è mutato da allora: il presidente delegittimato da tutti è ancora lì. Tornare indietro significherebbe tradire noi stessi e chi ha creduto nel nostro impegno. La coerenza non si baratta per una poltrona».

Nel mirino c’è sempre il presidente della Provincia Corrado L’Andolina, anch’egli di Forza Italia, con il quale il suo partito è arrivato ormai ai ferri corti dopo una serie di vani tentativi di indurlo alle dimissioni, richiesta che L’Andolina ha sempre rispedito al mittente ingaggiando uno scontro diretto con il coordinatore provinciale azzurro, l’ex consigliere regionale Michele Comito.

«Il presidente Corrado L’Andolina – continua la nota di Fi - che ancora oggi occupa quelle stanze, non ha più quella legittimazione che gli è stata tolta dalla sua stessa maggioranza e da chi gli ha consentito di essere eletto. La sua permanenza è una ferita aperta, qui c'è una comunità che reclama istituzioni con un cuore e un’anima, non burocrati della politica che cercano di mantenere il posto con assurde alchimie. Forza Italia ribadisce con forza: è tempo di riaffermare la dignità delle istituzioni con scelte chiare e coraggiose, per questo invitiamo ancora una volta il presidente a dimettersi».

L’ultima riflessione è indirizzata al fronte progressista: «Ci lascia alquanto perplessi vedere come il centrosinistra, invece, sembra disposto a ripresentarsi senza alcun segno di discontinuità, senza la volontà di segnare davvero una svolta. Forza Italia continuerà a lottare, sempre con passione e rispetto, senza compromessi, perché il futuro di Vibo Valentia merita un programma di rinascita fatto di valori autentici, coraggio e trasparenza».