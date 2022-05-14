Si ripropone la sfida fra il primo cittadino uscente Giuseppe Pizzonia e l’attuale capogruppo della minoranza Carmelo Nobile

Sono due le liste presentate a Francavilla Angitola per il rinnovo del Consiglio comunale, così come due sono gli aspiranti sindaci: il primo cittadino uscente Giuseppe Pizzonia e l’attuale capogruppo della minoranza Carmelo Nobile. Stesso scenario, quindi, di cinque anni fa quando ad avere la meglio è stata la lista civica guidata dall’avvocato Giuseppe Pizzonia.

La lista “Lavoriamo per Francavilla” del candidato a sindaco Giuseppe Pizzonia presenta i seguenti candidati alla carica di consigliere comunale: Antonio Caruso (cl. ‘84); Giuliana Caruso (cl. ‘73); Francesco Conidi (cl. ‘81); Anna Fruci (cl. ’84, presidente del Consiglio comunale uscente); Rosario Giampà (cl. ‘64); Foca Antonio Lazzaro (cl. ’53, consigliere comunale uscente); Vittoria Manduca (cl. ’81); Maria Teresa Niesi (cl. ‘93); Gregorio Torchia (cl. ‘69); Bruno Galati (cl. ‘68).



La lista “Democrazia e progresso” con candidato a sindaco Carmelo Nobile presenta invece i seguenti aspiranti consiglieri: Vito Bartucca (cl. ’77); Angelo Curcio (cl. ’69); Francesco Curcio (cl. ’78); Vittoria Fiumara (cl. ’97); Veronica Giampà (cl. ’97); Emanuele Malta (cl. ’63); Giuseppe Mazzotta (cl. ’90); Vincenzo Serrao (cl. ’53); Giovanni Serratore (cl. ’77); Vincenzo Umbro (cl. ’63).

