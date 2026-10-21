Venerdì 30 ottobre l’incontro all’Hotel 501 con il deputato e coordinatore regionale. In programma anche una conferenza stampa per discutere di organizzazione, sviluppo e partecipazione politica sul territorio

Futuro Nazionale si riunisce a Vibo Valentia venerdì 30 ottobre, alle 18.30, all’Hotel 501, per un’assemblea politica accompagnata da una conferenza stampa con Domenico Furgiuele, deputato e coordinatore regionale del partito in Calabria.

L’incontro vedrà la partecipazione di iscritti, simpatizzanti e rappresentanti delle diverse realtà territoriali del movimento, anche da fuori provincia. Al centro del confronto, il percorso organizzativo del partito e le prospettive del suo radicamento in Calabria.

L’iniziativa, spiega la nota, si inserisce in una fase di consolidamento della struttura territoriale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le comunità locali e favorire il coinvolgimento dei cittadini nel dibattito politico. Particolare attenzione sarà dedicata alle esigenze del Vibonese e della Calabria, alle opportunità di sviluppo e alla rappresentanza delle istanze locali.

La presenza di Furgiuele offrirà inoltre l’occasione per approfondire le prospettive organizzative e le iniziative del movimento a livello regionale. A seguire è prevista una cena sociale facoltativa, su prenotazione.