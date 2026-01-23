Entrano nel vivo le attività del Comitato per il “SÌ” di Forza Italia in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Dopo la recente costituzione dell'organismo, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 10, la Biblioteca comunale di Vibo Valentia ospiterà il primo grande evento pubblico di approfondimento sulla riforma della separazione delle carriere.

L’iniziativa, promossa dal deputato Giuseppe Mangialavori insieme ai vertici provinciali e cittadini del partito - Michele Comito (coordinatore provinciale), Carmen Corrado (coordinatrice cittadina) e Gilda Guerrera (componente della segreteria nazionale Fi Giovani) - «si pone l’obiettivo di spiegare ai cittadini le ragioni di una riforma considerata un pilastro fondamentale per un sistema giustizia più equo e imparziale», spiega una nota.

Il dibattito, moderato dall’avvocato Domenico Colaci (vicepresidente del comitato), vedrà il confronto tra alcune delle voci più autorevoli del panorama giuridico e accademico: Cesare Placanica, già presidente della Camera penale di Roma e docente Luiss, Vinicio Nardo, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano e figura di spicco della politica forense nazionale, Giulio Nardo, professore ordinario di Diritto processuale civile all’Università della Calabria, Francesco De Luca, presidente dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, Giuseppe Bagnato, presidente della Camera penale di Vibo Valentia “Francesco Casuscelli”.

L’evento – continua la nota di Fi - è il frutto di un lavoro corale che vede impegnati in prima linea, oltre ai vertici citati, il presidente del Comitato, l’avvocato Martino Valerio Grillo, il tesoriere Danilo Benedetti e i componenti operativi Rossana Caserta, Serena Lo Schiavo, Davide Timpano, Nazzareno Valentino Putrino, Luca Carnovale e Gabriele Vallone e tutti i membri dei coordinamenti provinciale, cittadino e giovanile.

«L'appuntamento di sabato non sarà solo un momento di analisi tecnica, ma una vera e propria chiamata alla partecipazione per tutto il territorio - dichiarano i vertici del partito -. Vibo Valentia si pone al centro di questa sfida riformista. Grazie alla sinergia tra i nostri coordinamenti e alla partecipazione di relatori di altissimo profilo nazionale, offriremo alla cittadinanza gli strumenti necessari per comprendere l'importanza di un passaggio storico che punta a rafforzare le garanzie per ogni cittadino all’interno del giusto processo. È una battaglia di civiltà che intendiamo portare avanti con competenza e passione, casa per casa».