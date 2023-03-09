Proviene dalla Prefettura di Rieti e succede a Roberta Lulli, trasferita a Roma quale direttore centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco

Il Consiglio dei ministri – su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nella seduta straordinaria di Cutro ha nominato il nuovo prefetto di Vibo Valentia che succede a Roberta Lulli, destinata al ruolo di direttore centrale per l’amministrazione generale presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Si tratta di Paolo Giovanni Grieco, viceprefetto vicario della Prefettura di Rieti. Ha 64 anni ed è stato commissario prefettizio in alcuni Comuni della provincia di Rieti. Nel 2016 è stato anche il responsabile del coordinamento di tutte le attivita’ di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni criminali negli interventi per la ricostruzione post-terremoto. Alla Prefettura di Rieti è stato anche capo di gabinetto, presidente della Commissione elettorale circondariale di Rieti e della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.È stato, inoltre, soggetto attuatore per l’accoglienza nomadi per la provincia di Rieti, su incarico del Prefetto di Roma quale commissario delegato nel Lazio, nonché componente del Gruppo di Lavoro presso il Ministero dell’Interno per la semplificazione dei procedimenti elettorali.