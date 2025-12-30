A darne notizia è l’assessore alla Cultura e al Turismo Stefano Soriano che considera il finanziamento «un riconoscimento al lavoro svolto dall’Amministrazione»

La Regione Calabria premia il progetto “Vibo Città del Natale” e sostiene il cartellone natalizio del Comune di Vibo Valentia con un contributo di 50mila euro. Il finanziamento è stato assegnato nell’ambito dell’avviso pubblico “Eventi straordinari: la Calabria che incanta” e riconosce la qualità di una proposta pensata per animare la città durante le festività, rafforzandone l’attrattività culturale e turistica.

A dare notizia del risultato è l’assessore comunale alla Cultura e al Turismo Stefano Soriano, che esprime soddisfazione per un traguardo considerato il frutto di un lavoro di squadra e di una visione precisa. «Questo contributo rappresenta un riconoscimento concreto al lavoro svolto dall’amministrazione comunale per rendere il Natale a Vibo Valentia un’occasione di bellezza, condivisione e rilancio culturale. Ringraziamo la Regione Calabria per la sensibilità dimostrata e per aver creduto nella qualità della nostra proposta», afferma Soriano, sottolineando il valore simbolico e pratico del sostegno economico ottenuto.

Il progetto “Vibo Città del Natale”, sottolinea una nota del Comune, è stato ideato per valorizzare il centro storico e le tradizioni locali, puntando sul coinvolgimento delle realtà culturali e sociali del territorio e guardando anche al potenziale del turismo invernale. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare le festività in un momento di partecipazione diffusa, capace di generare ricadute positive non solo sul piano culturale ma anche su quello economico e sociale.

«Vibo Città del Natale è un progetto che unisce tradizione, creatività e partecipazione, e che sta già riscuotendo un grande apprezzamento da parte dei cittadini e dei visitatori», aggiunge l’assessore. «Con il sindaco Enzo Romeo continueremo a investire nella cultura come leva di sviluppo e coesione sociale», rimarca, ribadendo la linea politica dell’amministrazione comunale che vede nella programmazione culturale uno strumento strategico per il rilancio della città.

Il programma natalizio, già avviato, propone un calendario articolato di iniziative che spaziano dalla musica al teatro, dalle degustazioni alle installazioni luminose, fino a eventi pensati per essere inclusivi e accessibili. L’intento è quello di offrire a residenti e visitatori un Natale “diffuso”, capace di coinvolgere diversi luoghi della città e di creare un’atmosfera accogliente ed emozionante.