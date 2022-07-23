Il rappresentante del governo parteciperà ad una iniziativa organizzata dal sottosegretario per il Sud e la Coesione Territoriale Dalila Nesci

Lunedì, 25 luglio, alle ore 14.30, presso il 501 Hotel a Vibo Valentia si terrà l’iniziativa “Calabria come esportare: strumenti operativi per le imprese del settore agro-alimentare” organizzata dal sottosegretario per il Sud e la Coesione Territoriale Dalila Nesci, Agenzia Ice, Cdp, Sace e Simest nell’ambito del “Patto per l’Export”. Ad introdurre i lavori il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente Agenzia Ice Carlo Ferro, il presidente Unioncamere Calabria Antonino Tramontana. «Ho voluto fortemente organizzare questo momento di incontro per il supporto concreto e sistemico alle imprese calabresi – afferma Dalila Nesci- perché la caratteristica delle aziende del Sud è di essere per lo più piccole e medie, pertanto hanno esigenze specifiche che vanno ascoltate. Metteremo a disposizione consulenze specializzate per i singoli imprenditori del comparto agroalimentare, faremo conoscere gli strumenti operativi disponibili e i finanziamenti messi in campo dal Governo con Ice, Cdp, Sace e Simest. Bisogna rafforzare le produzioni del territorio ed il processo di internazionalizzazione. Questa giornata vuole essere un’iniziativa strategica per un più efficace dialogo fra istituzioni, associazioni datoriali, camere di commercio e territorio. Esportare all’estero – conclude il sottosegretario – vuol dire affermarsi su nuovi mercati, aumentare il fatturato ma anche cambiare il modo di concepire la propria azienda portandola ad essere più competitiva in Italia e fuori dai confini nazionali».