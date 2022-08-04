Secondo il segretario provinciale dem: «L'accordo rafforza l'impegno del segretario Enrico Letta per costruire una proposta di governo vincente»

«Positivo l’accordo siglato a livello nazionale tra Partito Democratico, Azione e Più Europa. L’intesa raggiunta rafforza l’impegno del segretario Enrico Letta per costruire una proposta di governo vincente e un fronte democratico, autenticamente riformista e progressista, alternativo al populismo e all’estremismo di ogni estrazione. Una scelta nel segno della responsabilità e del servizio all’Italia che vogliamo più giusta, più moderna e ambiziosa nel percorso europeo». Lo afferma a chiare lettere Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale Pd Vibo Valentia. [Continua in basso]

Di Bartolo aggiunge: «Il Partito Democratico di Vibo Valentia è in prima linea, impegnato al fianco del segretario regionale Nicola Irto, per rappresentare la proposta politica e il lavoro di partecipazione compiuto in questi mesi sui territori, dalla riorganizzazione dei circoli alle Agorà democratiche. La nostra è una scelta di campo chiara. Nel vibonese sfideremo pubblicamente una destra ormai da tempo specializzata nella propaganda e nella gestione degli interessi. Non ci sono risultati già scritti, né vincitori già annunciati. Siamo pronti a promuovere un lavoro di squadra insieme alle forze che compongono la coalizione. Parleremo alle persone mettendo al centro le priorità della nostra agenda, le proposte e gli obiettivi da realizzare in materia di istruzione, lavoro, inclusione sociale, salute, mobilità sostenibile, ambiente».