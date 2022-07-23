Signoretta ha deciso di rinunciare al corrispettivo fino a quando non saranno saldati i crediti vantati da imprese e cittadini prima del suo insediamento

Bel gesto del sindaco di Ionadi Fabio Signoretta, il quale a pochi settimane dal suo insediamento in municipio ha deciso di rinunciare alla propria indennità di carica «fino a quando non saranno stati saldati tutti i crediti vantati da imprese e cittadini, nei confronti dell’Ente, precedenti alla data del mio insediamento». La richiesta è stata inoltrata dal primo cittadino agli uffici comunali competenti. «Durante le tempeste – afferma al riguardo Signoretta – la Politica è chiamata a dare segnali. Sono convinto che si tratti di una singola goccia d’acqua in una lunga traversata del deserto, ma sono altrettanto sicuro che anche un singolo gesto possa contribuire a raggiungere il risultato di restituzione della credibilità alla Politica. Riusciremo a farlo solo se chi riveste cariche pubbliche rispetta i sacrifici, le sofferenze, le rinunce e le privazioni a cui imprese e cittadini sono obbligati quotidianamente a causa dell’inflazione. Agli uffici – conclude – come sempre, un immenso ringraziamento per il lavoro straordinario messo in campo». [Continua in basso]

Nelle scorse ore il sindaco di Ionadi ha preso anche un’altra iniziativa, in questo caso di natura ambientale e attinente al settore dei rifiuti. Con un’apposita ordinanza, nello specifico, ha tra l’altro chiesto alle associazioni, agli organizzatori di eventi e di manifestazioni, nonché ai privati cittadini che partecipino, sia come volontari che come fruitori, alle iniziative suddette, «di effettuare un corretto conferimento differenziato negli appositi contenitori già forniti e di depositare i rifiuti costituenti la frazione umida negli appositi contenitori costituenti le altre frazioni, previa riduzione (ad esclusione di vetro e alluminio) in idonei sacchetti trasparenti». Tra gli obiettivi dichiarati, lo scongiurare il rischio di aumenti delle tasse relative alla raccolta della spazzatura, la salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla sostenibilità ambientale del territorio, la necessità di mantenere il controllo sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, «rilevabile lungo le strade periferiche della città e negli spazi urbani residuali».