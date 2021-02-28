Il movimento politico fa capo a Nicodemo Filippelli e Orlandino Greco. Nei giorni scorsi la nomina del vibonese Francesco Arena

Prosegue senza soste il radicamento di “Italia del Meridione” in tutto il territorio regionale e in particolare nell’area centrale della Calabria. Il segretario provinciale di Vibo del movimento politico, Tiziana De Nardo, d’intesa con il segretario regionale Nicodemo Filippelli e il segretario federale Orlandino Greco, ha infatti nominato Carmine Sicari neo commissario unico di Tropea, Ricadi e Parghelia. Carmine Sicari, commercialista e revisore contabile, è da anni impegnato in politica, ricoprendo in passato anche il ruolo di assessore a Tropea. Presente nel mondo associativo nelle battaglie per la difesa dei lavoratori stagionali, la sua nomina si inserisce nel quadro di un rafforzamento del movimento, in tutta l’area centrale della Calabria, vista anche la recente investitura del medico vibonese Francesco Arena. “Con la nomina di Carmine Sicari, apprezzato professionista e dirigente politico – ha dichiarato Orlandino Greco – Italia del Meridione aggiunge un tassello importante alla strutturazione e al rafforzamento del Movimento in una area peraltro strategica per lo sviluppo turistico dell’ intera Calabria. Questo territorio e più complessivamente tutta l’area che viene giustamente battezzata Costa degli Dei , rappresenta uno straordinario giacimento di bellezze naturali, verso cui le istituzioni devono rivolgere attenzione e interesse, canalizzando risorse economiche e specifici progetti di sviluppo in un’ottica di sviluppo complessivo dell’offerta turistica della Calabria”.

