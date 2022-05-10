Lo ha annunciato il coordinatore regionale del partito Ernesto Magorno

«Italia Viva sarà in campo alle prossime elezioni amministrative di Catanzaro e sosterrà con convinzione la candidatura di Valerio Donato, espressione riformista del panorama politico calabrese». Così il coordinatore regionale di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno, intervenendo alla riunione del coordinamento regionale del partito che si è tenuta a Sellia Marina. «Continuiamo il nostro lavoro sui territori – ha aggiunto Magorno – per ascoltare le istanze dei cittadini e formulare proposte. A tal proposito nelle prossime settimane organizzeremo tre appuntamenti. Lunedì 16 maggio, a Palmi è in programma un’iniziativa con la ministra Elena Bonetti sull’assegno unico e universale. Il 20 maggio, a Vibo Marina, ascolteremo le ragioni dei balneari e, il 28 e 29 maggio, accoglieremo il presidente Ettore Rosato che sarà a Crotone e Catanzaro. Andiamo avanti – ha detto ancora Magorno – con la consapevolezza di poter apportare un contributo importante per la Calabria». La riunione è stata introdotta dal coordinatore della Provincia di Catanzaro, Francesco Mauro che ha sottolineato «l’importante lavoro in vista della prossima tornata elettorale di Catanzaro» e ha lanciato l’idea di «tavoli tematici di Italia Viva per sostenere i comuni calabresi finalizzati a cogliere tutte le opportunità messe in campo dal Pnrr».