Due gli scuolabus: uno fermo da mesi, l’altro privo della figura dell’accompagnatore

“Premesso che il trasporto scolastico è finalizzato a favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo, il servizio per il tragitto casa/scuola deve svolgersi con tutte le precauzioni e accorgimenti del caso. Il Comune di Joppolo è dotato di due scuolabus che gestisce direttamente a mezzo di personale dipendente. L’amministrazione organizza il servizio di trasporto scolastico nell’ambito del territorio comunale per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Joppolo e delle frazioni Caroniti e Coccorino. [Continua in basso]

Uno scuolabus ha come tratta la frazione di Caroniti, quella di Coccorino e raggiunge le scuole di Joppolo mentre l’altro effettua il servizio solo nel paese di Joppolo e nelle zone contestate della vicina Comerconi e Preitoni. I genitori per ogni singolo figlio pagano al Comune un abbonamento mensile come deliberato annualmente dalla giunta municipale.

Molte famiglie lamentano che: lo scuolabus che effettuava il servizio nel paese di Joppolo ormai è fermo da settimane; lo scuolabus che effettua il servizio dalla frazione Caroniti, passando per Coccorino e raggiunge le scuole di Joppolo è sprovvisto da mesi della figura di accompagnatrice.

Non riusciamo a capacitarci e comprendere – affermano i consiglieri di “Joppolo nel Cuore” – come codesta amministrazione comunale ed i suoi responsabili riescano a privare i bambini di un diritto costituzionalmente riconosciuto così a cuor leggero.



Ricapitolando abbiamo uno scuolabus che non esce dal garage da settimane per chissà quale arcano segreto e l’altro che trasporta bambini che frequentano anche la scuola primaria di Joppolo senza nessuna vigilanza, affidati al loro giudizio che sicuramente è superiore al vostro. Nel contestare fortemente questo apatico e cinico modo di amministrare, di quel cambiamento annunciato già in campagna elettorale, chiediamo di conoscere, non essendo presente nessun avviso pubblico, le motivazioni per le quali da settimane lo scuolabus che dovrebbe effettuare il servizio per il paese di Joppolo non esce dal garage lasciando gli alunni appiedati e le relative azioni intraprese per ovviare o risolvere il disagio”. I consiglieri di minoranza chiedono poi all’amministrazione comunale di “relazionare, non potendo esserci giustificazioni sull’assenza da mesi della figura preposta all’assistenza, alla sorveglianza e alla vigilanza sullo scuolabus con tratta Caroniti-Coccorino-Joppolo che trasporta bambini anche di scuola elementare o con difficolta e fragilità.

Si anticipa e si informa che anche secondo la Cassazione civile l’ente è tenuto a garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico proprio in considerazione della sicurezza dei minori trasportati”.