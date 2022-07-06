La componente del direttivo cittadino del partito annuncia che chiederà al capogruppo Stefano Luciano di predisporre una interrogazione per «capire come l'amministrazione intenda restituire decoro e dignità»

«L’amministrazione comunale si è caratterizzata per l’assoluta disattenzione nei riguardi delle frazioni, nonostante le promesse della campagna elettorale. In particolare Longobardi e le sue strade principali versano in uno stato di oggettivo degrado, per come il repertorio di fotografie attuali dimostrano. È un vero peccato perché, come noto, Longobardi rappresenta l’anticamera della zona costiera e rappresenta un paese “esposto al passaggio” dei turisti che transitano sulla Costa degli Dei. Eppure basterebbe davvero poco per mantenere il dovuto decoro attraverso la pulizia delle strade, la loro manutenzione, il verde pubblico, l’installazione di normalissimi guard rail ai bordi delle carreggiate». Lo afferma Ilaria Cosentino, componente direttivo cittadino del partito di Azione.

«La verità – aggiunge l’interessata – è che i nostri rappresentanti sono sempre molto attenti solo ed esclusivamente in campagna elettorale, quando è necessario carpire i voti, il giorno dopo delle elezioni i territori vengono abbandonati e ciò che resta sono solo le indennità dei consiglieri e degli assessori. Ad ulteriore riprova della disattenzione dell’amministrazione nei riguardi di Longobardi vi è il fatto che, per quasi un anno, il paese è rimasto isolato a causa dei lavori in corso sull’arteria principale; lavori fatti più volte a causa di continui smottamenti del terreno. Chiederò al nostro capogruppo Stefano Luciano di predisporre con urgenza una interrogazione al fine – conclude Ilaria Cosentino – di capire come l’amministrazione intenda al più presto restituire decoro e dignità a Longobardi».