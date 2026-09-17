L’esecutivo comunale si è riunito nella delegazione sulla costa. Sul tavolo sicurezza, decoro, infrastrutture e tutela della costa: «Le frazioni marine non sono periferia, la nostra presenza qui sarà rafforzata»

La Giunta comunale si sposta a Vibo Marina e mette al centro dell’agenda le criticità del Pennello e dell’intero litorale. L’esecutivo guidato dal sindaco Enzo Romeo si è riunito martedì nei locali della delegazione comunale della frazione costiera, una scelta che l’amministrazione presenta come un segnale di attenzione verso le comunità marine.

Sul tavolo, in particolare, la situazione del Pennello, insieme agli interventi da portare avanti per affrontare le problematiche che interessano Vibo Marina e più in generale la fascia costiera comunale.

Nel corso della riunione sono stati passati in rassegna gli interventi già programmati, le attività attualmente in corso e le ulteriori azioni da mettere in campo, con l’obiettivo dichiarato di intervenire su sicurezza, decoro e funzionalità delle infrastrutture.

Dal Pennello alla tutela del litorale

L’intenzione dell’amministrazione è quella di impostare una programmazione che non si limiti alle emergenze ma affianchi agli interventi immediati anche una prospettiva di medio periodo. Tra i temi indicati dal Comune figurano le opere di messa in sicurezza, la tutela dell’ambiente costiero e la valorizzazione delle aree a maggiore vocazione turistica.

Una riunione che assume quindi anche un significato politico, rivendicato direttamente dal primo cittadino. «Abbiamo scelto di riunirci a Vibo Marina per un motivo semplice: essere presenti», afferma Romeo. «Le frazioni marine non sono periferia, ma parte viva e fondamentale della nostra città».

Per il sindaco, la situazione del Pennello e le altre criticità del litorale richiedono «impegno costante, decisioni chiare e una presenza istituzionale che non sia solo formale ma concreta».

Romeo: «I cittadini meritano risposte e non promesse»

Il primo cittadino richiama quindi problemi che, sottolinea, si trascinano da tempo. «Stiamo lavorando con serietà per affrontare problemi che si trascinano da anni, consapevoli che i cittadini meritano risposte e non promesse».

L’obiettivo indicato dall’amministrazione è rendere Vibo Marina «un luogo ordinato e pienamente valorizzato». E Romeo assicura che lo spostamento della Giunta nella delegazione non resterà un episodio isolato: «La nostra presenza qui non è la prima e non è episodica: è un segnale politico e amministrativo che confermiamo e rafforzeremo nei prossimi mesi».