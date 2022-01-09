Il consigliere regionale: «Il suo impegno e la sua serietà rimarranno un importante esempio per tutta la comunità calabrese»

«Cordoglio per la morte dell’onorevole Carmelo Pujia, con lui scompare un protagonista di primissimo piano della vita politica e del regionalismo calabrese, che ha servito la nostra regione e l’Italia per moltissimi anni in tanti passaggi cruciali e drammatici, ricoprendo con passione e dedizione molteplici ruoli politici e di governo. Il suo impegno e la sua serietà rimarranno un importante esempio per tutta la comunità calabrese». Queste le parole del consigliere regionale di Coraggio Italia Francesco De Nisi. «Perdiamo un grande interprete dei valori democratici cristiani – aggiunge l’esponente di Palazzo Campanella – una personalità di rara umanità che viveva la politica con passione, impegno e uno straordinario legame ai principi cristiani. In chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ha lasciato il ricordo di un uomo buono e di un politico onesto e capace. Esprimo le più sentite condoglianze ai familiari».