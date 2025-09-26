Cultura, sviluppo locale e valorizzazione del patrimonio calabrese. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto stamane a Vibo Valentia tra Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, e Maria Limardo, candidata al Consiglio Regionale della Calabria nella lista della Lega. L’esponente di governo per l’occasione ha annunciato finanziamenti in arrivo per l’intera provincia.

«Ho avuto il piacere di visitare il Museo archeologico nazionale di Vibo Valentia, che conserva al suo interno una delle più interessanti collezioni archeologiche della Calabria nonché un vero e proprio gioiello, la lamina di Ipponio in oro», ha detto Borgonzoni a margine della visita al Museo archeologico nazionale di Vibo Valentia avvenuta questa mattina alla presenza del direttore Fabrizio Sudano.

«Da sempre al centro di importanti attività di valorizzazione - ha aggiunto il sottosegretario - il Museo è oggetto di una nuova fase di progettazione di lavori mirati a rafforzarne il ruolo di attrattore culturale e la funzione di richiamo su un territorio dalla storia millenaria: l'investimento di circa un milione e mezzo di euro del ministero della Cultura sarà dedicato proprio a farne esplodere ulteriormente le potenzialità secondo una visione ancora più moderna e inclusiva. Ma l'azione del Ministero non si ferma qui. Sono stati destinati fondi anche al recupero e alla rifunzionalizzazione dell'ex Collegio dello Spirito Santo e risorse a beni archeologici e architettonici del territorio, per sei milioni complessivi dedicati all'intera provincia».