«La denuncia di pochi giorni fa in merito alle modifiche dei lavori di riqualificazione urbanistica che interessano Moderata Durant, tra Via Spadolini e Via Einaudi, è stata parzialmente accolta». Lo scrive Katia Franzè, componente del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia aggiungendo: «L’amministrazione, il sindaco e gli assessori hanno con una nota stampa recente, comunicato di apportare correttivi all’intervento di riqualificazione al fine di far conciliare l’intervento medesimo con le criticità che sono state evidenziate nelle svariate note confluite nella petizione».

L’esponente Fdi sottolinea: «In merito alle presunte migliorie non possiamo che ritenerci parzialmente soddisfatti. Avremmo preferito, difatti lo spostamento dell’area pic-nic in area adiacente, e per questo sarebbe bastato ascoltare immediatamente le istanze avanzate dai residenti nell’immediatezza della proclamazione dei lavori suddetti. Ma, aver proseguito ed iniziato i lavori, ha ovviamente determinato, al fine di garantire la sicurezza e la vivibilità della zona, la predisposizione dei correttivi presentati e meglio enunciati tramite le testate giornalistiche. Questo correre ai ripari – fa presente Franzè - ha ovviamente dimostrato che le criticità rappresentate più volte avevano ed hanno fondamento».

La rimodulazione

La componente del Coordinamento cittadino rincara la dose: «Certamente crediamo, che l’ascolto del territorio debba essere preliminare e non successivo alla decisione degli interventi che si decidono di fare. Una buona politica è fatta soprattutto dal coinvolgimento e confronto con la comunità. Oggi ci si deve accontare di una zona pic-nic con giochi e di zona parcheggio a metà ed è evidente che le due zone dovranno essere messe in sicurezza, in modo da impedire l’acceso dei bimbi nella zona riservata al parcheggio. Pertanto – aggiunge Franzè - portiamo a casa un risultato importante, determinato non solo dalla realizzazione di oltre 40 parcheggi, ma soprattutto dalla predisposizione del piano di viabilità per il quale gli uffici preposti sono stati incaricati di valutare il senso unico in ingresso da via Saragat ed in uscita via G. Spadolini. Risultati importanti determinati da un’azione comune, collettiva, che parte esclusivamente dalla comunità e che alla stessa si rivolge».

Parole di ringraziamento sono state pronunciate all’indirizzo di «chi ha sostenuto questa battaglia con senso civico, ossia i cittadini di Moderata Durant e delle zone limitrofe, che sottoscrivendo la petizione hanno partecipato attivamente alle dinamiche finalizzate ad una costruttiva contestazione, il nostro consigliere Schiavello che ha portato avanti le nostre istanze nell’assise comunale, e il Sindaco e l’amministrazione tutta per aver proceduto ad uniformarsi seppure in modo parziale alle richieste contenute nella nostra petizione».

L’importanza del dialogo con la comunità

Per il futuro, l’auspicio è che «si inverta la rotta e si provveda sulle tematiche che hanno ricadute serie sui quartieri ad aprire un confronto con la comunità che sia preliminare al fine di adottare ed individuare progetti urbanistici più funzionali, e per evitare che successivamente si corra ai ripari con progetti approssimativi». In conclusione ringraziato anche l’assessore Colelli «che all’indomani della nota stampa sulle criticità del cimitero ha dimostrato impegno e sensibilità alla tematica intervenendo sulla sostituzione delle plafoniere e sulla riparazione, ancora in atto, degli infissi, e prendendo impegni sulle altre criticità persistenti e rappresentate».