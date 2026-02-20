Attraverso una nota il sindaco Romeo e l’assessore Monteleone hanno annunciato l’evoluzione del progetto per l’area tra via Spadolini e via Einaudi: «Ascoltare i cittadini non è solo un dovere, ma il fondamento della nostra azione politica»

​​​​​​Il nodo resta sempre lo stesso: i parcheggi. Nel quartiere Moderata Durant di Vibo Valentia la decisione di destinare un’area inizialmente individuata come spazio per la sosta alla realizzazione di una zona picnic attrezzata viene indicata dai residenti come una delle cause principali dei disagi registrati nelle scorse settimane. Infatti le immagini delle strade congestionate e le testimonianze di chi vive nel quartiere avevano raccontato una realtà fatta di traffico paralizzato e difficoltà perfino a rientrare a casa. Una situazione che, secondo molti, si aggrava in occasione degli eventi sportivi al vicino PalaBorsellino, quando l’afflusso di pubblico moltiplica la pressione sulla già limitata disponibilità di stalli.

Il Comune di Vibo Valentia ha diffuso una nota ufficiale annunciando l’evoluzione del progetto per l’area tra via Spadolini e via Einaudi e, oltre alla conferma dell’area verde attrezzata, sono previste nuove zone destinate al parcheggio. Un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, nasce dall’ascolto delle famiglie e dai sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi.

Il sindaco Enzo Romeo ha dichiarato: «Ascoltare i cittadini non è solo un dovere, ma il fondamento della nostra azione politica. Abbiamo recepito le istanze dei residenti di Moderata Durant e, con responsabilità, abbiamo migliorato il progetto. Restituiremo al quartiere un’area verde funzionale e inclusiva che risponda alle esigenze quotidiane, con un’attenzione particolare alla sosta, integrando perfettamente il verde urbano con i servizi essenziali».

L’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Monteleone ha affermato: «Queste migliorie al progetto dimostrano la nostra flessibilità nel conciliare estetica e concretezza nel perseguire un obiettivo sociale. La nuova area attrezzata sarà un modello di accessibilità e sicurezza, con ampi percorsi pedonali, giochi inclusivi e parcheggi che renderanno l'area facilmente fruibile per residenti e visitatori del vicino Parco Urbano e del PalaBorsellino».