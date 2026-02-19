I dipendenti del negozio hanno notato movimenti sospetti e hanno chiamato la polizia. Per due cittadini rumeni, già noti alle forze dell’ordine, è scattato anche il foglio di via con divieto di rientro nel territorio comunale per tre anni

Due persone di nazionalità rumena sono state denunciate dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso al termine di un intervento effettuato a Vibo Valentia.

Secondo quanto riferito dalla Questura di Vibo Valentia, nella giornata di ieri sono stati deferiti in stato di libertà, all’Autorità giudiziaria, per i reati di furto aggravato in concorso, due soggetti di nazionalità rumena.

L’episodio si è verificato all’interno di un supermercato cittadino. I dipendenti dell’esercizio commerciale, dopo essersi accorti di un ammanco di caffè dagli scaffali, hanno notato due soggetti che con fare sospetto si allontanavano con un passeggino dalla cui tasca fuoriusciva un pezzo di involucro, circostanza che li ha spinti ad allertare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Squadra Volante che, dopo aver fermato i due, hanno eseguito una perquisizione personale. «Rinvenivano di fatto la merce sottratta quantificata in 15 confezioni di caffè», si legge ancora nella nota della Questura. I prodotti sono stati sequestrati e poi restituiti al titolare dell’attività commerciale.

Nei confronti dei due soggetti, entrambi con precedenti specifici, il Questore di Vibo Valentia, al termine dell’istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine, ha adottato anche un provvedimento amministrativo. «È stato emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia per anni tre», conclude la Questura. Oltre alla denuncia, dunque, per i due scatterà il divieto di fare rientro in città per il prossimo triennio.