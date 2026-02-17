Spiaggia quasi del tutto scomparsa e acqua che entra e minaccia uno dei monumenti più visitati della Calabria. L’allarme di Montesanti: «Impedire alle persone di scendere»

Il maltempo che in queste ore sta flagellando la Calabria e in particolare i settori tirrenici, non ha risparmiato nemmeno la Chiesetta di Piedigrotta. Il mare, sospinto dalle forti raffiche di vento, si è “mangiato” la spiaggia adiacente la Chiesetta scavata nel tufo e le onde sono arrivate a lambirne la facciata.

Forte preoccupazione è espressa da cittadini di Pizzo e non solo, nel vedere uno dei monumenti più visitati della Calabria minacciato dalle onde impetuose.

Tra i primi a lanciare l’allarme sui social, lo storico Antonio Montesanti: «Il mare continua a flagellare la Chiesetta di Piedigrotta – scrive in un post, corredato dalle foto che pubblichiamo in copertina –. Sarebbe il caso di impedire la discesa di persone che potrebbero, loro malgrado, farsi male e staccare la corrente elettrica che alimenta la Chiesetta, visto che l'acqua che entra da porte e finestre potrebbe causare un pericoloso corto circuito».