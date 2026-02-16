Una nuova fase di maltempo sta investendo la Calabria tirrenica, con particolare intensità sull’area del Vibonese, per la quale la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di livello arancione valida almeno fino alla mezzanotte di domani, martedì 17 febbraio.

Nel bollettino odierno si segnalano piogge intense, temporali e venti forti, accompagnati da possibili criticità idrogeologiche nei centri interni e lungo i corsi d’acqua, mentre le mareggiate interesseranno le coste tirreniche nelle prossime ore.

Per motivi di massima precauzione e sicurezza, molti sindaci del territorio hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. La sospensione delle lezioni riguarda anche asili nido e istituti pubblici e privati, con l’obiettivo di limitare gli spostamenti e prevenire rischi per la popolazione scolastica.

L’elenco delle scuole chiuse nel Vibonese

Acquaro

Arena

Brognaturo

Cessaniti

Dasà

Filadelfia

Filogaso

Joppolo

Mileto

Monterosso Calabro

Nicotera

Pizzoni

Polia

Serra San Bruno

Sorianello

Spilinga

Vazzano

Vibo Valentia

Zungri

[IN AGGIORNAMENTO]