Ha rischiato davvero tanto per la sua incolumità, questa notte, il cantante neomelodico Angelo Famao, star dei social ed ex partecipante della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi (anche se la sua permanenza è durata appena tre giorni).

Famao era in auto con altre tre persone quando la vettura, una Citroen C3, è stata stretta contro il guardrail da un autotreno. L’incidente è avvenuto tra Vazzano e Gerocarne, in direzione Sud. Sul posto è intervenuta una squadra del 118. Per gli occupanti dell’auto, fortunatamente, solo lievi contusioni ma tanto spavento. Inevitabile il selfie con i soccorritori a chiudere una serata che poteva avere conseguenze tragiche.