Dopo il nuovo bollettino della Protezione civile regionale molti sindaci stanno predisponendo la sospensione delle lezioni. L’elenco in aggiornamento

Nuova allerta meteo in Calabria. La Protezione Civile ha diramato le previsioni per la giornata di domani, confermando l'allerta arancione per tutta la fascia tirrenica della regione e l'allerta gialla per il resto del territorio. Alla luce dell’allerta, molti sindaci stanno predisponendo la chiusura delle scuole.

Le decisioni vengono assunte per il rischio di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi con particolare attenzione per i corsi d'acqua. Previsti venti forti di burrasca, con raffiche di tempesta e possibili mareggiate lungo le coste, specie quella tirrenica. L’elenco dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per venerdì 13 febbraio.

Monterosso

Polia

Serra San Bruno

Vibo Valentia

