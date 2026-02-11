Su tutte le coste Tirreniche sono attese violente mareggiate con onde che potranno superare i 6 metri. Previsti picchi di pioggia oltre i 150 mm e raffiche superiori ai 100 km/h

Il nuovo ciclone denominato “Ulrike” apporterà intenso maltempo sulla Calabria nelle prossime ore. Già dal mattino però intense precipitazioni stanno interessando gran parte della Regione e nella giornata di domani è previsto il clou di questa fase di maltempo.

Il ciclone infatti richiamerà a sé intense precipitazioni che dal Mar Tirreno raggiungeranno tutte le aree Tirreniche e interne della Calabria, dal Cosentino fin verso il Reggino con possibili temporali di forte intensità. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti, entro la serata di domani, picchi fino ai 150 mm che potrebbero causare locali disagi a causa dei terreni ormai saturi. Fenomeni però che interesseranno anche le aree Joniche specie Catanzaresi dove anche qui non si escludono piogge di forte intensità.

Ad accompagnare ciò saranno forti raffiche di vento che interesseranno tutta la Regione: lungo le coste Tirreniche sono previste raffiche fino agli 80-100 km/h ma le raffiche più intense le avremo nelle aree interne e Joniche dove i venti di caduta faranno registrare valori fino ai 130-140 km/h. Di conseguenza si avrà un notevole rinforzo dei mari: su tutte le coste Tirreniche più esposte sono previste violente mareggiate specie dal pomeriggio di domani con onde che potranno superare i 6 metri di altezza e creando possibili disagi nelle aree che hanno subito l’erosione nei giorni precedenti.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta arancione su tutta la fascia Tirrenica della Calabria, mentre altrove sarà in vigore un’allerta ordinaria di livello giallo.