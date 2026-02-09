Si tratta di Hicham Rammal, di origini straniere e residente nel comune vibonese. Avviate le ricerche

Apprensione a Rombiolo, dove non si hanno più notizie di un uomo di 39 anni. Sono state avviate le ricerche al fine di ritrovarlo e riportarlo a casa: si tratta di Hicham Rammal, di origini straniere ma residente nel comune di Rombiolo.

La Prefettura di Vibo Valentia ha comunicato di aver già attivato il Piano provinciale persone scomparse, ma non ha diffuso foto del 39enne.