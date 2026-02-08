L’azione criminosa è stata compiuta da ignoti nella notte di venerdì ai danni della vettura di una giovane donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia

Dopo le rapine a mano armata ai danni di diversi esercizi commerciali, ora anche un grave atto intimidatorio. Paravati da un po' di mesi si ritrova costretta a fare i conti con il ripetersi di azioni criminose. L’ultima in ordine di tempo è stata compiuta nei confronti di una giovane donna del luogo. Si tratta, nello specifico, dell’automobile di sua proprietà data alle fiamme da ignoti nella notte tra venerdì e sabato. La Lancia Ypsilon era parcheggiata davanti alla casa della donna presa di mira dai malviventi, ubicata in via San Vincenzo, zona densamente abitata della frazione di Mileto.

Sul posto, per cercare di domare l’incendio e scongiurare ulteriori danni, è prontamente intervenuta un’unità mobile dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. L’automobile, tuttavia, alla fine è risultata completamente distrutta. Sul posto anche i carabinieri in servizio a quell’ora sul territorio, alle prese con i primi riscontri del caso e con le indagini tese a individuare gli autori dell’atto criminoso e ad accertarne l’eventuale matrice intimidatoria.

Al vaglio delle forze dell’ordine anche le telecamere a circuito chiuso presenti all’esterno di alcune abitazioni della zona, anche se, a quanto pare, i malviventi prima di entrare in azione si sarebbero prodigati di mettere fuori uso quelle posizionate nelle immediate vicinanze.