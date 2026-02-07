VIDEO | È più di una semplice spedizione di beni alimentari: è un rito che profuma di casa e rende più leggera la lontananza, anche se vivi nel paese di Babbo Natale nel circolo polare artico
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
«Arrivau ‘u pacco! Arrivau ‘u pacco!» Qualunque sia la latitudine, quando a un calabrese arriva il mitico “pacco” da casa è sempre una festa. Ma se sei vibonese e vivi in Lapponia, nel circolo polare artico, la felicità sfocia nell’euforia più sfrenata. È quella che si percepisce in questo video che documenta la gioia di alcuni ragazzi che ricevono finalmente l’attesa spedizione. Messaggi, controlli ossessivi del tracking e battute scaramantiche e poi eccolo: il pacco!
I ragazzi, tra studio e lavoro a migliaia di chilometri dalla loro terra, si stringono attorno a quella scatola come fosse un focolare improvvisato nel gelo nordico. L’unboxing è ormai un rito consolidato, un emozionante “inventario” delle bontà alimentari mandate da casa durante il quale ogni leccornia viene accolta con applausi e grida di giubilo. Uno strato dopo l’altro spuntano i tesori: la ’nduja di Spilinga, avvolta con cura quasi fosse materiale sensibile, il pecorino del Poro, che basta guardarlo per sentire profumo di Calabria e il vino di Mileto. Alla fine il tavolo di casa è ricolmo di delizie che mamme e nonne hanno accuratamente confezionato.
Il video non ha bisogno di effetti: bastano le espressioni, i commenti in dialetto, le risate che rimbalzano tra una stanza e l’altra. È un momento semplice, ma dice tutto. In mezzo alla neve, lontani da casa, quei ragazzi riescono a ritrovarsi attorno a un pacco aperto in compagnia, trasformando una spedizione da giù in una piccola festa. Perché puoi essere al Polo Nord, ma quando il pacco arriva e si apre insieme, la Calabria è già lì.