Decreto di citazione a giudizio per un nuovo processo di secondo grado nei confronti di 44 imputati del maxiprocesso Rinascita Scott celebrato con rito abbreviato. La sentenza di annullamento con rinvio ad opera della Cassazione risale al 22 maggio dello scorso anno e da qui la citazione in giudizio dei seguenti imputati: BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” nato il 06-01-1968, di Vibo (12 anni nel precedente giudizio d’appello) – avvocati Giuseppe Gervasie Francesco Gambardella; BELSITO Luca, nato il 25-04-1990, di Pizzo (16 anni in precedenza) – avvocati Luca Cianferoni e Salvatore Sorbilli; CAMILLO’ Domenico, nato 01-09-1941, di Vibo Valentia (15 anni e 4 mesi in precedenza) – avvocati Luca Cianferoni e Salvatore Sorbilli; CARCHEDI Paolo, nato il 16-08-1963, di Vibo Valentia (12 anni in precedenza) – avvocati Giuseppe Di Renzo e Fabrizio Merluzzi; CHIARELLA Carmelo, 32 anni, di Vibo Valentia (13 anni in precedenza) – avvocati Francesco Catanzaro e Salvatore Sorbilli; CRACOLICI Domenico, 39 anni, di Maierato (10 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocati Sergio Rotundo e Mario Murone; D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4-06-1958, di Vibo Valentia (13 anni e 6 mesi in precedenza) – avvocati Luca Cianferoni e Gianluca Fontana; D’ANDREA Giovanni nato il 27-10-1986, di Vibo Valentia (12 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocati Diego Brancia e Luca Cianferoni; D’ANDREA Pasquale, nato il 27-04-1989, di Vibo Valentia (4 anni e 4 mesi in appello) – avvocato Diego Brancia; DE CERTO Giuseppe, nato il 27-04-1993, di Nicotera – avvocati Francesco Capria e Dario Vannietello; DE GAETANO Fabio, nato il 12-03-1980, di Rombiolo (6 anni in precedenza) – avvocati Antonio Barillari e Guido Contestabile; DE GAETANO Nicola, nato il 18-02-1988, di Rombiolo (2 anni e 4 mesi in precedenza) – avvocato Francesco Calabrese; DI MICELI Filippo nato il 04-02-1971, di Piscopio (14 anni in appello) – avvocati Giosuè Monardo e Raffaele Manduca; DOMINELLO Michele, nato il 08-06-1991, di Vibo Valentia (14 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocato Diego Brancia; FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato il 05-07 1962, di Vibo Valentia (12 anni in precedenza) – avvocati Walter Franzè e Diego Brancia; GALLONE Cristiano, nato il 06-11-1970, di Nicotera (3 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocato Francesco Capria; GALLONE Francesco, nato il 11-07-1983, di Nicotera (11 anni e 3 mesi in precedenza) – avvocati Paride Scinica e Guido Contestabile; GALLONE Pasquale, nato il 30-8-1960, di Nicotera Marina (19 anni e 8 mesi nel precedente appello) – avvocato Valerio Vianello Accorretti; GASPARRO Gregorio, nato il 06-07-1971, di San Gregorio d’Ippona (16 anni in appello) – avvocati Dario Vannetiello e Diego Brancia; GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14-06-1979, di Vibo Valentia (14 anni in appello) – avvocato Salvatore Sorbilli e Maria Emanuela Genovese; GIOFRE’ Gregorio, nato il 09-12-1963, di San Gregorio d’Ippona (13 anni e 4 mesi in appello) – avvocati Sergio Rotundo e Francesco Lojacono; IANNELLO Francesco, nato il 22-08-1980, di San Gregorio d’Ippona (4 anni e 6 mesi in precedenza) – avvocati Salvatore Staiano e Vianello Accorretti; LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22-04-1964, di Vibo Valentia (1 anno e 4 mesi in appello) – avvocato Diego Brancia; LO BIANCO Nicola, nato il 21-09-1972, di Vibo Valentia, rinvio in appello per rideterminazione pena (10 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocati Giosuè Monardo ed Elisabetta Polito; LO BIANCO Salvatore, detto “u Gniccu”, nato il 09-09-1972, di Vibo Valentia (10 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocati Raffaele Manduca e Giuseppe Orecchio; LOPREIATO Giuseppe, nato il 29-10-1994, di Sant’Onofrio (14 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocati Pamela Tassone e Giuseppe Lopresti; MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12-08-1984, di Vibo, rinvio in appello per rideterminazione pena (19 anni e 10 mesi in precedenza) – avvocati Stefano Luciano e Salvatore Staiano; MACRI’ Luciano, nato il 30-06-1968, di Vibo Marina (20 anni in precedenza) – avvocati Giuseppe Morelli e Giuseppe Zofrea; MANCO Michele, nato il 09-05-1988, di Vibo Valentia (12 anni in precedenza) – avvocati Walter Franzè e Antonio Barillaro; MANTELLA Vincenzo, nato il 25-09-1986, di Vibo Valentia (12 anni in appello) – avvocati Francesco Sabatino e Diego Brancia; MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16-06-1970, di Mesiano di Filandari (14 anni in appello) – avvocati Francesco Lojacono e Daniela Garisto; MORGESE Salvatore, nato l’8-10-1963, di Vibo Valentia (10 anni in precedenza) – avvocati Santino Cortese e Diego Brancia; NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato il 08-04-1983, di Briatico (20 anni in appello) – avvocati Giuseppe Bagnato e Valerio Vianello Accorretti; ORECCHIO Filippo nato il 28-07-1995, di Vibo Valentia (13 anni e 4 mesi in precedenza) – avvocati Mario Antinucci e Alfredo Gaito; PARDEA Domenico, cl ’67, di Vibo, residente a Pizzo (16 anni in precedenza) – avvocati Gaetano Scalamogna e Giuseppe Bagnato; PARDEA Francesco Antonio, nato il 10-03-1986, di Vibo Valentia (20 anni in precedenza) – avvocati Diego Brancia e Renzo Andricciola; PATANIA Antonio, nato il 20-08-1985, di Sant’Onofrio (12 anni in appello) – avvocati Tiziana Barillaro e Vincenzo Gennaro; PRESTANICOLA Andrea, nato il 29-11-1986, di Ionadi (12 anni e 4 mesi in appello) – avvocato Valerio Vianello Accorretti; PRESTIA Domenico, nato il 18-01-1970, di Vibo Valentia (10 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocati Letterio Rositano e Luca Cianferoni; PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18-02-1984, di Vibo Valentia (14 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocati Salvatore Staiano e Raffaele Manduca; RIZZO Giovanni, nato il 29-10-1982, di Nicotera (12 anni in appello) – avvocati Guido Contestabile e Pietro Antonio Corsaro; SCRIVA Giuseppe, nato il 14-01-1960, di Vibo Valentia (12 anni nel precedente processo d’appello) – avvocati Sergio Rotundo e Franceso Lojacono; SHKURTAJ Lulezim, nato il 27-05-1987, Albania (6 anni in precedenza) – avvocati Maria Cristina Masetti e Domenico Leto; VITRO’ Luigi, nato il 06-11-1974, di Vibo Valentia (3 anni in precedenza) – avvocati Giovanni Vecchio e Sergio Rotundo.

Tali imputati risultano allo stato tutti a piede libero, tranne Salvatore Lo Bianco (condannato per l’omicidio Piccione), Gregorio Niglia (arresti domiciliari), Vincenzo Mantella (obbligo di firma per altra causa), Domenico Macrì, Luciano Macrì e Pasquale Gallone (obbligo di dimora, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e divieto di espatrio).

Diversi i Comuni del Vibonese parti civili nel processo (avvocati Domenico Paglianiti, Domenico Sorace, Massimiliano De Benetti, Domenico Talotta, Maria Antonietta La Monica, Antonella Fava Smiriglia, Paolo Del Giudice, Maristella Paolì per il Comune di Vibo). L’avvocato Maria Rosa Pisani assiste invece la Provincia di Vibo Valentia, mentre l’avvocato Michele Rausei rappresenta la Regione Calabria e l’avvocato La Monica l’Associazione antiracket della provincia di Vibo. Parti civili anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Interno, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento antiracket e antiusura, tutti assistiti dall’Avvocatura Generale dello Stato. L’inizio del processo è stato fissato dal presidente della seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, Alessandro Bravin, per il 16 aprile prossimo. La Corte d’Appello di Catanzaro sarà in particolare chiamata a rideterminare nei confronti degli imputati le singole pene tenendo conto dell’esclusione – decisa dalla Cassazione – dell’aggravante legata al finanziamento delle attività illecite.