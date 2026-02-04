È questa l’immagine diventata virale tra i residenti del centro vibonese. Una sorta di protesta esplicita contro lo stato della rete viaria cittadina costellata di profonde voragini e asfalto sbriciolato

Una “protesta” nel suo genere sublime, che tocca punte di rara plasticità: un water dentro una buca nel bel mezzo della strada. È quanto successo a Limbadi, dove qualcuno ha pensato bene di “segnalare” il pericolo piazzando un water al centro della voragine stradale su Corso Umberto I, all’inizio della via principale che attraversa il paese vibonese.

Un gesto che riassume le numerose lamentele che nelle ultime settimane si stanno inseguendo sui social e, in particolare, in uno dei gruppi Facebook più utilizzati dai residenti “Limbadi Chat 2.0”. Foto di buche, macchine danneggiate e post inviperiti restituiscono una situazione di grande criticità. Nel mirino delle proteste c’è l’Amministrazione comunale, che non farebbe abbastanza per risolvere almeno le situazioni più critiche. E ora c’è anche il solitario water stradale a ribadirlo con innegabile efficacia.