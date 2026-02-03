Il biglietto è stato acquistato in un’attività lungo la strada statale 18. In tutta la provincia in un anno i giocatori hanno speso 37 milioni di euro

Calabria a segno con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Jonadi è stata centrata una vincita da 50mila euro grazie a un Gratte e Vinci acquistato in un’attività lungo la strada statale 18.

Il settore del gioco è in una fase di sostanziale stabilità nei punti vendita attivi in Calabria: secondo i dati elaborati da Agipronews, la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta ai livelli dell’anno precedente, pari a circa 450 milioni di euro. In crescita, invece, le lotterie istantanee, passate dai 77 milioni del 2023 agli 83 milioni del 2024 (+7,7%). Leggero aumento anche della spesa retail in provincia di Vibo Valentia: nell’ultimo anno è stata raggiunta la quota di 37 milioni di euro, in aumento del 2,7% rispetto ai 38 milioni dell’anno precedente.