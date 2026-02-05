La Protezione civile emana il bollettino. Temporali e nubifragi previsti in particolare sulla fascia tirrenica. Le previsioni per venerdì 6 febbraio

Ancora allerta arancione nel Vibonese a causa della nuova ondata di maltempo che si intensificherà nelle prossime ore. Per domani, venerdì 6 febbraio, la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione su parte della regione. In particolare, oltre alla provincia di Vibo, l’allerta arancione riguarderà anche il Tirreno catanzarese e il Tirreno cosentino.

Dal bollettino diramato si legge che «sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti; sono possibili, inoltre, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».

Per domani 6 febbraio previste piogge in particolare nei settori tirrenici e f orti raffiche di vento. Il maltempo proseguirà anche nella giornata di sabato. Previste mareggiate lungo la costa tirrenica.

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, alcuni sindaci hanno optato per la chiusura delle scuole. Il primo a firmare l’ordinanza, è stato il primo cittadino di Vibo Valentia Enzo Romeo. Con tale provvedimento si dispone per la giornata di domani, venerdì 6 febbraio, anche la chiusura di parchi pubblici e cimiteri.

Di seguito l’elenco dei comuni vibonesi che hanno deciso di chiudere le scuole:

Arena

Filadelfia

Nicotera

Polia

Vibo Valentia

Elenco in aggiornamento